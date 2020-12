La Ville de Mamoudzou recrute un/une Directeur (trice) adjoint (e) DSP et Responsable du service Election et Recensement.

Le/La Directeur (trice) adjoint (e) DSP et Responsable du service Election et Recensement devra réaliser le diagnostic du service, définir le projet de service et l’organisation qui en découle, mettre en place des procédures pour mieux sécuriser les deux activités du service : élection et recensement des jeunes, suppléer la hiérarchie N+1 dans l’élaboration de certains dossiers : la gestion funéraire, le suivi des commissions de validation (pour les rectifications matérielles en l’occurrence) et assurer l’intérim de la direction en cas de départ de N+1 en formations, congés…

MISSIONS :

– Accueillir et renseigner les usagers sur les activités du service d’une part, et des services de l’Etat Civil d’une manière générale

– Gérer l’organisation des élections politiques et professionnelles :

– Assurer l’organisation matérielle des opérations électorales ;

– Gérer la liste électorale ;

– Procéder aux inscriptions et aux mises à jour ;

– Organiser les commissions de contrôle ;

– Organiser les opérations de mise sous pli des documents électoraux pour les élections municipales et cantonales ;

– Assurer la relation avec tous les partenaires liés au dossier élection (Préfecture – Réglementation, etc.…).

– Enregistrer des demandes d’inscription sur liste électorale ou de recensement sur la base des pièces présentées et contrôlées et en assurer la délivrance des attestations d’inscription sur les listes électorales ainsi que les attestations de recensement

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: A

Filière: Administrative

Cadres d’emplois: Attaché

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le dimanche 17 janvier 2021 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou ou par mail candidature.drh@mairiedemamoudzou.fr.

Le poste est à pourvoir au 1er février 2021.