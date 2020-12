La Ville de Mamoudzou recrute un/une Community Manager.

Sous l’autorité du Directeur de la Communication, le/la community manager relaie des événements, communique les dernières actualités de la collectivité locale, interpelle et sensibilise les citoyens ou une communauté spécifique, se mobilise au quotidien pour publier des informations et répondre aux internautes. Ce professionnel de la communication 2.0 veille à la « bonne image » de la structure et à la valorisation de ses actions.

MISSIONS :

- Met en place des actions de communication selon la stratégie définie par le Directeur de la communication

- Développe les réseaux sociaux de la collectivité (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, etc.)

- Alimente le site web et les réseaux sociaux de la ville

- Met en place et conduit des campagnes d’achat d’espaces web

- Diffuse des infos pratiques (demande de subventions, dossiers d’aide sociale, état des routes, travaux routiers, réduction des déchets…),

- Assure la couverture et la valorisation des événements organisés par les services (événements culturels, sportifs…) et les partenaires sur les supports numériques de la collectivité

- Met en place des animations numériques collectives en lien avec les projets des services

- Informe de situations exceptionnelles pouvant impacter le quotidien des habitants (circulation alternée, fermeture de route, grève de personnels, crise, etc.)

- Contrôle le travail des prestataires externes et veille au respect des délais

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: A

Filière: Administrative

Cadres d’emplois: Attaché

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le lundi 15 février 2021 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou ou par mail candidature.drh@mairiedemamoudzou.fr.

Le poste est à pourvoir au 1er mars 2021.