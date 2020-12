La Ville de Mamoudzou recrute un/une Adulte Relais pour M’tsapéré. L’Adulte Relais met en avant l’action municipale en faveur de la politique de la ville et les orientations stratégiques du contrat de ville sur les quartiers M’tsapéré et Doujani.

MISSIONS :

- Participe à l’animation des partenariats et des réseaux professionnels dans le cadre du contrat de ville

- Participe et accompagne les associations dans les échanges avec les partenaires

- Anime et accompagne les acteurs du quartier pour la mise en œuvre et le suivi annuel des programmes politiques de la ville

- Développe et renforce des liens entre les habitants et les services publics

- Assure et accompagne la médiation sociale et culturelle entre les habitants

- Contribue à renforcer la vie associative de proximité et créer du lien social

- Assure une présence sur l’espace public et signale les dysfonctionnements

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: B

Filière: Administrative

Cadres d’emplois: Rédacteur

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le jeudi 20 janvier 2021 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou ou par mail candidature.drh@mairiedemamoudzou.fr.

Le poste est à pourvoir au 1er février 2021.