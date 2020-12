La Ville de Mamoudzou recrute un Agent Polyvalent de Médiation et de coordination des actions de lutte contre l’insalubrité. L’agent est amené à intervenir dans le cadre de la Politique de la Ville, service Contrat de Ville et en assurer le lien entre le service, la GUP de Kaweni, la GUP de M’gombani, les services techniques, la CADEMA, la DEAL, l’ARS et l’ensemble des associations intervenant dans le cadre des programmes de lutte contre l’insalubrité dans les quartiers.

MISSIONS :

- Assurer l’accueil physique et téléphonique des usagers et porteurs de projet

- Recueillir, traiter et assurer le suivi des demandes d’accompagnement dans le cadre de la politique de la Ville,

- Orienter, informer les porteurs de projet,

- Assurer la gestion de l’archivage des notifications, conventions Etat/commune, convention Commune/porteurs associatifs dans le cadre du Contrat de Ville et de la DPV,

- Assurer la gestion de l’archivage des projets, actions et bilans,

- Relancer les porteurs sur le suivi et la production des bilans des actions accompagnées dans le cadre du Contrat de Ville et de la Dotation Politique de la Ville, de la GUP et du CLSPD

- Assurer la mise à jour du suivi des opérations et actions,

- Réaliser des tableaux de bord des visites,

– Assurer la coordination des actions de lutte contre l’insalubrité avec les partenaires institutionnels (CADEMA, ARS, DEAl, Services Technique de la Commune, partenaires privés et les acteurs associatifs,

– Assurer le suivi de l’élaboration des programmes d’actions avec les partenaires associatifs,

– Assurer la bonne exécution/réalisation des actions programmées

– Veiller au partenariat institutionnel et interne ainsi qu’au renforcement de la coordination des actions programmées dans le cadre de la GUP Kaweni et M’gombani et à l’extension de la mesure dans les autres quartiers prioritaires

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: B

Cadres d’emplois: Rédacteur

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le Lundi 08 février 2021 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou. ou à l’adresse email suivante: candidature.drh@mairiedemamoudzou.fr

Le poste est à pourvoir au 1er mars 2021.