Bonne année 2021 !

Si l’épidémie de Covid-19 régule encore notre quotidien et les fêtes de fin d’année, espérons que 2021 nous aide à sortir la tête hors de l’eau pour porter notre regard ailleurs. Mais l’heure est à la fête, même en petits comités, et l’ensemble des outre-mer va y contribuer.

Tout le monde a une furieuse envie de tourner la page de 2020, vécue exclusivement sous le signe de l’épidémie du nouveau Coronavirus, puisqu’il touchait l’ensemble des pays du monde dès le mois de janvier 2020. Si le Covid-19 s’invite toujours au menu des festivités cette nuit pour en minorer l’ampleur, nous avons désormais apprivoisé un nouveau quotidien qui tient compte d’un nouveau vocabulaire, notamment les « gestes barrière ». Un acquis pour 2021 que l’on espère plus diversifiée en évènements médiatiques que ce seul virus.

A Mayotte, chacun prépare son réveillon, non pas sous une couronne de gui, mais pour beaucoup en maillot de bain, sous les cocotiers. Pas d’excès pour autant, les voulés de plus de 6 personnes sont toujours interdits, et la préfecture veille en mobilisant ses services sur des opérations de contrôles, « pour s’assurer du bon respect des mesures prises pour lutter contre la propagation du virus ».

De son côté, l’ARS publie son menu spécial fêtes de fin d’année : « Le réveillon du Nouvel An approche. En famille ou entre amis maintenons nos efforts. Il est absolument nécessaire de continuer à respecter les gestes barrières qui font la preuve de leur efficacité : On se lave les mains régulièrement à l’eau et au savon, On garde une distance d’au moins 1 mètre entre chaque personne, 6 personnes maximum à table, On ne partage pas son verre (et encore moins sa cigarette), On privilégie les plats individuels ».

Le passage de 2020 à 2021, d’autres territoires français vont l’expérimenter avant nous. Ainsi, à 15h chez nous, n’hésitez pas à envoyer un message de vœux à vos amis habitant Wallis-et-Futuna, qui trinqueront à la nouvelle année, et à 16h, aux Néo-Calédoniens. La Réunion basculera en 2021 une heure avant nous, et l’horloge affichera 2 heures ici quand ce sera le tour de l’Hexagone. A 6 heures du matin, à notre lever de soleil, la Guyane et Saint Pierre et Miquelon fêteront la nouvelle année, suivis une heure après par les Antilles, et les Polynésiens 5 heures après, il sera 11h à Mayotte.

L’équipe du JDM vous souhaite un bon réveillon et une bonne année !