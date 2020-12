Covid-19 : Stabilité de la situation, mais un nouveau décès

Avec 140 nouveaux cas dans la semaine, le taux d’incidence avoisine toujours les 50 pour 100.000 habitants sur la semaine passée, et prés de 2.000 tests ont été pratiqués.

L’ARS informe qu’un nouveau décès est à déplorer, « portant à 55 le total de décès liés au coronavirus depuis le début de l’épidémie (dont 5 à La Réunion après évacuations sanitaires). Il s’agit d’une personne âgée de 69 ans, hospitalisée en réanimation depuis le 17 décembre. »

Les fêtes doivent être l’occasion pour redoubler de vigilance, qui s’envole souvent lors des rassemblements en famille ou entre amis: « Dans un souci de préservation de la santé de tous et de solidarité avec les personnels de santé, l’ARS rappelle que la vigilance et le strict respect des mesures barrières et de distanciation physique demeurent plus que jamais indispensables. Il est important de s’isoler et de se faire tester en cas de symptômes ou si on a été identifié comme personne contact d’un cas de Covid-19. »