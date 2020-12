CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE (CHM)

MAPA N° 73/TRAV/2020

« Marché de maîtrise d’œuvre « Construction du Centre d’Evaluation Sanitaire »

Avis n° 20-157174 publié au BOAMP le 23/12/2020

SECTION I : LA PERSONNE PUBLIQUE

1-1 Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur :

Centre Hospitalier de Mayotte

B. P. 04, Tél. 02 69 61 80 00 – Fax. 02 69 61 79 65

97 600 Mamoudzou

Représenté par Mme Catherine BARBEZIEUX-BETINAS – Directrice générale

SECTION II: OBJET DU MARCHÉ

2.1 Objet du marché :

Le présent marché a pour objet objet l’ensemble des prestations intellectuelles nécessaires à l’exercice du rôle de maître d’œuvre, pour la réalisation de l’opération de : Centre d’Evaluation Sanitaire dans l’enceinte du CH Petite Terre

2.2 -Le lieu d’exécution des travaux sera :

CENTRE HOSPITALIER de MAYOTTE

Hôpital de Petite _ Terre

97 610 PAMANDZI

2.3 Classification nomenclature :

CPV : 71000000-8-Services d’architecture, services de construction, services d’ingénierie et services d’inspection

2.3 Division en lots : non

Le présent marché est un marché unique sans tranche.

SECTION III PROCÉDURE

4.1 Type de procédure :

Le présent marché est passé en marché à procédure adaptée conformément aux articles L 2123-1 et R 2123-1 du Décret n°2018-1075 du 03 décembres 2018 relatif au Code de la Commande Publique.

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande en application des articles R. 2162- 2, R. 2162- 13 et R. 2162- 14 du Code de la Commande Publique.

Il est conclu par référence aux dispositions du cahier des clauses administratives générales – Fournitures courantes et services (Arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du C.C.A.G. – F.C.S).

En application de l’article R. 2185-1 du Code de la Commande Publique, les candidats sont informés que le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment, ne pas donner suite à la consultation pour des motifs d’intérêt général.

4.2 Critères d’attribution :

L’offre de chaque candidat sera notée en fonction de critères de sélection définis dans le Règlement de Consultation (RC)

4.3 Date limite de réception des offres : 01/02/2021 à 15 heures (heure de Mayotte)

4.5 Délai de validité des offres : le délai est précisé dans le règlement de consultation.

SECTION V : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

5. 1 – Obtention du DCE et réponse des candidats :

– Les soumissionnaires sont invités à télécharger le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) dans son intégralité via le site de dématérialisation dont l’adresse Internet est la suivante : www.achatpublic.com

– Les offres des candidats sont transmises exclusivement par voie électronique via le même site avant la date et l’heure limite de réception des offres mentionnée au point 4.3 ci-dessus.

5. 2 – Introduction des recours :

-Référé précontractuel avant la signature du marché (article L. 551-1 du code de justice administrative).

-Recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat : deux mois à compter de leur notification et/ou de leur publication (article R. 421-1 du code de justice administrative).

-Recours de pleine juridiction à l’encontre du contrat ou certaines de ses clauses : deux mois à compter de la publicité annonçant la conclusion du contrat (CE 16/07/2007 – TROPIC).

-Référé contractuel après la conclusion du marché (article L.551-13 et suivants et R.551-7 et suivants du code de justice administrative).

Les renseignements sur les procédures et délais de recours peuvent être obtenus auprès de : Greffe du Tribunal Administratif de Mayotte – Les Hauts du Jardin du Collège – 97600 Mamoudzou. Téléphone : 02 69 61 18 56 – Télécopie : 02 69 61 18 62 -e-mail : greffe.ta-mayotte@juradm.fr

Date d’envoi du présent avis : 24/12/2020