CADEMA : Modification du calendrier de collecte des déchets

La Communauté d’Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (CADEMA) informe ses administrés que le calendrier de collecte des déchets évolue dès le 1er janvier 2021. Le planning se déclinera sur 3 zones nouvellement délimitées :

Zone 1 : Hauts-Vallons, Kawéni, Mamoudzou

Zone 2 : Passamainty, Kavani, Mtsapéré, Vahibé, Doujani

Zone 3 : Tsoundzou 1 et 2, Ironi Be, Tsararano, Ongoujou, Ilioni, Dembéni

Les collectes pour les villages de Tsoundzou 1 et 2 et Vahibé, s’effectueront désormais en journée et passeront à 3 jours de collecte hebdomadaires. Pour les autres villages, l’organisation reste inchangée. Les habitants sont priés de sortir leurs bacs la veille au soir et de le rentrer après la collecte.

Les calendriers seront disponibles en mairie, à l’accueil de la CADEMA et diffusés sur les panneaux lumineux municipaux, ainsi que sur la page Facebook de la CADEMA.