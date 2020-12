Joyeux Noël à tous !

« Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. » La naissance du Christ était fêtée par les Chrétiens cette nuit à l’image de ce passage de l’Evangile selon St Jean, et c’est l’ensemble du pays, métropole comme territoires d’outre-mer, qui se retrouve autour du sapin de Noël ce vendredi 25 décembre.

L’année dernière, le père Bienvenu Kasongo, curé de la paroisse Notre Dame de Fatima, revenait sur cette fête qui touche croyants et non croyants : « Dieu est incarné dans cet enfant, qui unit le profane et le sacré. C’est un message de tolérance, autour de la communion de tous. Et qui doit mettre en évidence la solidarité et l’entraide. On voit qu’on ne peut séparer le profane et le sacré. L’univers est un tout, et nous l’habitons ensemble. C’est le message du Christ. » Pour le recevoir, le père appelle à rester simple, « simple comme l’enfant Jésus de la crèche. Il faut rester humble. »

La messe de Noël a lieu ce 25 décembre à 9h à l’église Notre Dame de Fatima, et à 9h30 en Petite Terre, avec respect des gestes barrière. Une journée pendant laquelle les cadeaux collectés au sein de la paroisse seront distribués aux enfants malades au CHM.

A.P-L.