Athlétisme : l’autre exploit des Mahorais à La Réunion

Alors que tous les regards étaient tournés vers la victoire du FC Mtsapéré face à Saint-Pierre, l'athlétisme voyait lui aussi des Mahorais se distinguer. Sébastien Synave revient sur les réussites du week-end.

Sébastien Synave, président du comité et entraîneur salue un « beau bilan pour l’athlétisme mahorais » à La Réunion

« À l’invitation de la Ligue régionale d’athlétisme de La Réunion, le comité départemental d’athlétisme de Mayotte a répondu présent », explique le responsable du comité. « Initialement prévu au mois de mai dernier, décalé pour cause de confinement, le meeting de La Réunion accueillait le week-end dernier la crème du décathlon mondial avec entre autre, le français Kevin Mayer, vice champion olympique, champion et recordman du monde de l’épreuve. Un week-end donc sous haute tension, puisqu’il venait chercher au stade olympique de St Paul les minima de qualification pour les JO de Tokyo. Premier à entrer en lice le vendredi, Kevin Mayer a donné le ton et à inspiré nos athlètes mahorais.

Nasrane Bacar, la championne de France du 60m en salle 2018 a lancé son week-end créole par une victoire à l’expérience sur le 200m. Elle réitérait le lendemain sur 100m. Après un départ canon, elle a su gérer et remporter la course d’une main de maître. »

Kamel Zoubert, le coup d’éclat du week-end

« Visiblement transcendé par ces deux victoires, le jeune sprinteur Kamel Zoubert a fait un pas vers le niveau national en explosant ses deux records personnels. Tout d’abord le 200m, troisième en 22’’17 (ancien 22’’54) et ensuite le 100m, second en 10’’90 (ancien 11’’36), sa première course sous les 11’’, un bon indicateur.

Parmi les autres résultats, on notera la 10ème place de Johann Andrade sur 3000m, la victoire revenant à Abdul-Had Attoumane, un ancien licencié de l’île aux parfums. »