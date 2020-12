Fermeture annuelle à la CAPAM

« Monsieur Anthoumani Said, Président de la Chambre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Aquaculture de Mayotte- CAPAM, informe les agriculteurs, les pêcheurs et les aquaculteurs de Mayotte, qu’à l’occasion des congés annuels et des fêtes de fin d’année, les services de la CAPAM seront fermés du lundi 28 décembre 2020 au lundi 04 janvier 2021 »