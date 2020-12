Covid-19 : 147 nouveaux cas à Mayotte et un décès supplémentaire

« Un nouveau décès est à déplorer, portant à 54 le total de décès liés au coronavirus depuis le début de l’épidémie (dont 5 à La Réunion après évacuations sanitaires) » constate l’Agence régionale de santé de Mayotte.

« Il s’agit d’une personne âgée de 57 ans, hospitalisée en médecine le 21 décembre.

L’ARS appelle à une plus grande vigilance collective. La plupart des foyers épidémiques trouvent leurs origines dans la sphère privée.

Pour chacun d’eux, la plateforme téléphonique ARS/SPF/CSSM, sous l’autorité fonctionnelle de l’ARS, mène un travail méticuleux de contact-tracing pour informer, protéger, isoler et ainsi rompre le plus rapidement possible les chaînes de transmission du virus.

A l’approche des fêtes de fin d’année, il faut rester prudent et continuer à respecter les gestes barrières en présence de la famille et des amis. Chacun doit limiter au maximum le risque d’être contaminé et de transmettre le virus, sans le savoir, à des personnes plus vulnérables. Evitons au maximum les interactions qui ne respectent pas les gestes barrières, même avec nos proches, même en famille. Respectons les mesures d’isolement en cas de symptômes dans l’attente du résultat du test, en cas de test positif ou si nous sommes cas contacts. »