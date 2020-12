Consommation : En 2020 les prix ont plus augmenté à Mayotte qu’ailleurs

Les prix à la consommation ont augmenté de 1% à Mayotte contre 0,2% dans le reste du pays. Cette hausse est toutefois « atténuée par la baisse des prix de l’alimentation et des produits manufacturés » indique l’Insee.

L’énergie et les services tirent les prix moyens vers le haut en novembre à Mayotte indique l’Insee dans son bilan de décembre sur les prix à la consommation.

« Les prix des services augmentent de 0,5 % en novembre, en lien essentiellement avec la hausse des tarifs aériens. Ainsi, dans les transports et communications, les prix augmentent de 1,8 %. »

La hausse des prix de l’énergie en novembre est à relativiser puisque sur l’année « les prix de l’énergie reculent de 5,2 % à Mayotte et de 7,8 % en France, hors Mayotte ».

En novembre, »les prix de l’alimentation diminuent de 0,6 %. Cette baisse s’explique par le recul des prix des viandes et volailles (- 1,4 %), des œufs et produits laitiers (- 1,5 %) et des boissons non alcoolisées (- 0,7 %). À l’inverse, les prix des boissons alcoolisées croissent de 2,3 %. ». Mais sur l’année, ces produits augmentent globalelent. « Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 2,5 % et de 2,0 % en France, hors Mayotte » écrit l’Insee.

De leur côté, « les prix des produits manufacturés reculent de 0,1 %, en raison de la baisse des prix de l’habillement et des chaussures (- 0,2 %) et de l’audiovisuel, photo et informatique (- 1,2 %). Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 0,5 % à Mayotte et baissent de 0,3 % ailleurs en France. »

Les seuls à faire des économies -si l’on peut dire- sont les fumeurs. « Le prix du tabac est stable en novembre. Il augmente de 6,9 % sur un an à Mayotte et de 12,5 % en France. »

Qu’est-ce-que l’indice des prix à la consommation ?

« L’indice des prix à la consommation est l’instrument de mesure de l’inflation. Il permet d’estimer, entre deux périodes données, la variation du niveau général des prix des biens et des services proposés aux consommateurs sur le territoire. C’est une mesure synthétique des évolutions de prix à qualité constante. La quasi-totalité des biens et des services marchands, proposés aux consommateurs, font partie du champ de l’indice.

En 2020 à Mayotte, près de 1 150 relevés de prix sont effectués chaque mois par des enquêteurs de l’Insee. Ces relevés sont effectués auprès de 130 points de vente et fournisseurs de biens et services. »