Des sacs en coton pour soutenir l’artisanat et les doukas

La CCI, la Cadema et la coopérative de couturiers a produit 1000 sacs en coton qui seront offerts aux petits commerçants. Le but est de soutenir l'activité locale en mettant en avant le savoir-faire de nos artisans.

L’atelier qui avait au début de la crise sanitaire accueilli Annick Girardin pour lui montrer sa fabrication de masques en tissus, s’est mis aux tote-bags. Ces sacs en tissus, en vogue car ils sont en matériau durable et réutilisables à l’infini, ont été produits à un millier d’exemplaires.

Souraya Abdallah, gérante de la coopérative revient sur l’initiative. « On a réalité des sacs en tissus, c’est une commande de la CCI et de la Cadéma pour soutenir l’économie solidaire et les petites entreprises impactées par la crise de la Covid. Nous-même, la coopérative, avons été aidés par la chambre des métiers et avons produit des masques grand public. Du coup l’Etat souhaite accompagner cette filière de couture et les autres commerces et artisans impactés. 7 couturiers ont répondu à ce marché de 1000 sacs. »

Des sacs « intéressants pour les petites courses car c’est réutilisable et ça respecte l’environnement, ils sont lavables et font travailler les artisans locaux ».

Destinés à une distribution gratuite

Quant aux masques « on en fait toujours puisque des structures privées en commandent encore. On en a fait 80 000 en tout. On fait aussi des surblouses en coton pour le CHM, environ 2000 ont été réalisées. »

Mohamed Ali Hamid, président de la CCI de Mayotte relie ce marché à « la situation sanitaire que nous vivons » qui « impacte toutes nos actions ». « Chacun essaye d’apporter sa touche pour faire face, c’est pour nous l’occasion de donner un coup de pouce à la relance économique, qui ne peut se faire que s’il y a de la consommation, qui est est le moteur de l’activité économique. Il faut donc produire et donner aux gens les moyens de pouvoir acheter » explique-t-il.

Il est prévu par la Cadéma de faire distribuer gratuitement ces sacs aux petits commerçants qui les mettront à disposition de leurs clients.

