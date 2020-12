Décès de Trévani : Ali Nizary demande une réunion de crise interministérielle

Depuis samedi matin et les violences qui ont éclaté dans le cadre de l’agression meurtrière de celui qui était surnommé "Raoul", aucune prise de parole d'un élu du département. Ali Nizary fait donc office de porte-parole de la population et du ras-le-bol général contre l'insécurité qui ne reçoit aucune réponse.

Le président de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de Mayotte Ali Nizary condamne « avec la plus grande fermeté l’acte ignoble et barbare qui a conduit à la mort à Trevani, d’un père de famille de Koungou ». Un de ses grands amis, rapporte-t-il.

Un drame qui relance la question de l’insécurité « et de la montée inquiétante des violences dans le département depuis de nombreuses années ». Il implore le « plus haut sommet de l’Etat » de réagir en demandant qu’une « réunion de crise interministérielle soit organisée en urgence », en associant les élus et les différents acteurs locaux. « C’est l’occasion et le moyen le plus efficace pour présenter les travaux et préconisations des dernières assises de la sécurité. »

Il était impossible ce dimanche d’avoir des informations de la part de la gendarmerie ou du parquet, alors qu’une rumeur faisait état d’une interpellation. Selon nos informations, l’information du crime commis à Trévani, qui a été reprise par la presse nationale, est traitée au niveau du ministère de l’Intérieur.

Espérons que ce soit suffisant pour une prise de conscience sans quoi la population va définitivement se faire justice, il ne lui restera plus que ça pour se protéger.

A.P-L.