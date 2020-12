Sport: une amicale des éducateurs du Nord en création

C’est une vraie mission que son métier, rapporte Chadhouli Youssouf : « Partager notre amour et notre passion du sport. Défendre ses valeurs. Rassembler les éducateurs, les soutenir, les accompagner dans leur formation et dans leur fonction au quotidien. Dans sa mission de développement, d’entraide et de sensibilisation des clubs et du public « le sport pour tous » et dans tous les domaines. »

Les objectifs de l’action sont les suivants :

Ø Le développement des activités sportives (Football, Basket, Handball, Volley, Athlétisme, randonnée, etc.)

Ø Lutter contre toutes les formes de discriminations et exclusions sociale

Ø Lutter contre toutes les formes de violence sur et en dehors des infrastructures sportives

Ø Favoriser l’échange et la convivialité entre les jeunes et les adultes ;

Ø Organiser des rencontres pédagogiques, éducatifs, culturels et sportives ;

Ø Favoriser des liens de l’amitié entre des jeunes de différents villages des communes du nord

Les objectifs de l’Amicale sont grands et nobles. Chaque jour, ensemble, faisons tout pour les atteindre :

Ø Changement de comportement et implication dans les associations ;

Ø Apporter une contribution au problème des violences au tour des infrastructures sportive ;

Ø Intégrer dans le comportement des jeunes le goût de la formation sportive ;

Ø Apporter un plus au développement de sport dans le nord ;

Ø Contribuer au développement de l’éducation en général à travers le sport.

L’ensemble des éducateurs sportifs du Nord de l’île est invité à se réunir ce dimanche 17 janvier 2021 à 15h à Acoua, au restaurant La Marine.