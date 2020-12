Corsair : Ouverture de vols à destination de Marseille et Lyon via La Réunion à partir de juin 2021

Afin de faciliter l’accès aux régions Rhône-Alpes et PACA, Corsair ouvre une desserte au départ de La Réunion et Mayotte à destination de Marseille et Lyon à partir du 20 juin 2021. Un transit "rapide" par La Réunion sera nécessaire pour les mahorais.

A partir du 20 juin 2021, Corsair proposera un programme de vols au départ de La Réunion et Mayotte à destination de Marseille et Lyon deux fois par semaine.

Au départ de Mayotte, les clients pourront bénéficier de la connexion « très rapide déjà existante vers La Réunion », 1h dans le sens vers la Métropole/province et 1h35 dans le sens retour vers Mayotte, via un simple transit en salle d’embarquement à La Réunion (pas de nouvelle inspection filtrage, pas de formalités d’immigration, continuation des bagages).

Des nouvelles dessertes « annuelles » mais qui tiendront compte des périodes de l’année : affinitaire, affaire et touristique, ainsi que de l’étalement des périodes de voyage en saison touristique, grâce à des calendriers complémentaires pour La Réunion, Mayotte, Lyon et Marseille, (vacances scolaires australes, Lyon en Zone scolaire A, Marseille en Zone B). L’ouverture de ces vols va également susciter de nouvelles opportunités de relier les territoires pour motifs professionnels avec des vols Corsair au départ de La Réunion et Mayotte à destinations des 3 principales agglomérations de Métropole.

Enfin, la liaison vers Marseille et Lyon permettra l’accès aux principales villes du sud de la France ainsi qu’aux stations de skis par navette directement dans les aéroports de Lyon (Alpes du nord) et Marseille (Alpes du sud) dès l’hiver 21/22.

Des vols de nuit vers Marseille et Lyon depuis La Réunion, en connexion avec Mayotte

Les vols seront opérés uniquement en vols de nuit, avec un stop très court à Marseille (1h10), sans débarquement, sans changement d’appareil, bagages restant à bord.

Les réservations sont ouvertes dès le 17 décembre 2020 sur le site de Corsair et en agences de voyage. Dans le cadre de l’offre Totale Sérénité, tous nos billets sont actuellement modifiables/remboursables sans frais.

Programme de l’été 2021 (jusqu’à début octobre 2021) :

– Vol RUN-MRS-LYS tous les mardis et dimanches.

Le 1er départ de La Réunion aura lieu le 20 Juin 2021.

Départ de La Réunion à 20h15, pour une arrivée à Marseille à 05h20 et à Lyon à 07h20 (heures locales).

Connexion de Mayotte : vol DZA-RUN à 16h00, arrivée à la RUN à 19h10.

– Vol LYS-MRS-RUN tous les lundis et vol SS636 tous les mercredis.

Le 1er départ de Lyon aura lieu le 21 Juin 2021.

Départ de Lyon à 20h et départ de Marseille à 22h05, pour une arrivée à La Réunion à 11h00 (heures locales).

Départ pour Mayotte à 12h30, arrivée à DZA à 13h45.

A partir d’octobre 2021 :

– Vol RUN-MRS-LYS avec des départs tous les mercredis et vendredis

– Vol LYS-MRS-RUN avec des départs tous les jeudis et samedis

La ligne Réunion / Marseille / Lyon bénéficiera dès l’ouverture de la modernisation de la flotte de Corsair

Les vols seront opérés sur des Airbus A330-900 NEO, avions neufs de dernière génération.

Le projet de renouvellement et modernisation de la flotte déjà engagé est confirmé. Sur les 5 A330-900 NEO déjà commandés, 3 intégreront la flotte en avril, mai et juin 2021. En juin 22, le 5ième NEO remplacera le dernier A330-200 encore présent dans la flotte qui sera alors considérablement rajeunie avec un âge moyen de 5 ans.

Les performances en matière de protection de l’environnement seront très nettement améliorées, grâce à une nouvelle motorisation des NEO qui permet de diminuer les émissions carbonées et les nuisances sonores.