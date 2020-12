ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ET D’AMÉNAGEMENT DE MAYOTTE (EPFAM)

M. Yves-Michel DAUNAR – Directeur général

OBJET :

Réalisation de 31 logements pour hébergement d’urgence.

RÉFÉRENCE ACHETEUR :

20AT-DBC-0005-A1-D

NATURE DU MARCHE :

Travaux

Procédure adaptée

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération

50% Valeur technique de l’offre

20% Performances en matiere d’insertion professionnelle

30% Prix

ATTRIBUTION DU MARCHÉ

LOT N° 1 – TERRASSEMENT, VOIRIE ET FONDATIONS

Nombre d’offres reçues : 2

Date d’attribution : 09/09/20

Marché n° : 202010

MAYOTTE ROUTE ENVIRONNEMENT, Carrière de Kangani, 97600 Mamoudzou

Montant HT min : 795 800,00 Euros

Sous-traitance : non.

LOT N° 2 – RESEAUX DIVERS

Nombre d’offres reçues : 4

Date d’attribution : 09/09/20

Marché n° : 202011

SOGEA Mayotte, Route de la Mangrove BP 147 ZI Kawéni, 97645 Mamoudzou cedex

Montant HT min : 465 800,38 Euros

Sous-traitance : non.

LOT N° 3 – MONTAGE OSSATURE METALLIQUE

Nombre d’offres reçues : 3

Date d’attribution : 06/10/20

Marché n° : 202014

PEPS MAYOTTE, APT 15 RESIDENCE CANOPIA – LOTISSEMENT LES HAUTS VALLONS, 97422 La Saline

Montant HT min : 83 018,00 Euros

Sous-traitance : non.

LOT N° 4 – COUVERTURE

Nombre d’offres reçues : 3

Date d’attribution : 06/10/20

Marché n° : 202015

PEPS MAYOTTE, APT 15 RESIDENCE CANOPIA – LOTISSEMENT LES HAUTS VALLONS, 97600 97600 – Mamoudzou

Montant HT min : 130 093,03 Euros

Sous-traitance : non.

LOT N° 5 – BARDAGE BOIS, OSSATURE SECONDAIRE

Nombre d’offres reçues : 3

Date d’attribution : 06/10/20

Marché n° : 202016

PEPS MAYOTTE, APT 15 RESIDENCE CANOPIA – LOTISSEMENT LES HAUTS VALLONS, 97600 97600 – Mamoudzou

Montant HT min : 135 699,47 Euros

Sous-traitance : non.

LOT N° 6 – CLOISONS, DOUBLAGES ET PLANCHERS

Nombre d’offres reçues : 3

Date d’attribution : 06/10/20

Marché n° : 202017

PEPS MAYOTTE, APT 15 RESIDENCE CANOPIA – LOTISSEMENT LES HAUTS VALLONS, 97600 97600 – Mamoudzou

Montant HT min : 131 355,66 Euros

Sous-traitance : non.

LOT N° 7 – MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES

Nombre d’offres reçues : 2

Date d’attribution : 06/10/20

Marché n° : 202018

PEPS MAYOTTE, APT 15 RESIDENCE CANOPIA – LOTISSEMENT LES HAUTS VALLONS, 97600 97600 – Mamoudzou

Montant HT min : 422 848,88 Euros

Sous-traitance : non.

LOT N° 8 – CARRELAGE ET FAÏENCE

Nombre d’offres reçues : 2

Date d’attribution : 06/10/20

Marché n° : 202019

PEPS MAYOTTE, APT 15 RESIDENCE CANOPIA – LOTISSEMENT LES HAUTS VALLONS, 97600 97600 – Mamoudzou

Montant HT min : 96 732,08 Euros

Sous-traitance : non.

LOT N° 9 – ELECTRICITE

Nombre d’offres reçues : 4

Date d’attribution : 06/10/20

Marché n° : 202020

PEPS MAYOTTE, APT 15 RESIDENCE CANOPIA – LOTISSEMENT LES HAUTS VALLONS, 97600 97600 – Mamoudzou

Montant HT min : 88 523,98 Euros

Sous-traitance : non.

LOT N° 10 – PLOMBERIE

Nombre d’offres reçues : 5

Date d’attribution : 06/10/20

Marché n° : 202021

PEPS MAYOTTE, APT 15 RESIDENCE CANOPIA – LOTISSEMENT LES HAUTS VALLONS, 97600 97600 – Mamoudzou

Montant HT min : 20 184,61 Euros

Sous-traitance : non.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Lots 3 à 10 réservés aux Structures d’Insertion par l’Activité Économique, conformément aux articles L. 2112-2 et L2113-13 du code de la commande publique.

