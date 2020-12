Partenariat pour faire émerger des compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social et social

Depuis le printemps 2019, les acteurs départementaux et nationaux de la formation professionnelle, de la santé et du social se mobilisent aux côté du CARIF OREF (Centre animation ressources d’information sur la formation/Observatoire régional emploi formation) de Mayotte et de l’AFD pour construire un projet de développement des compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social et social.

Approuvé par le CREFOP (Comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles), ce travail en commun a abouti à la signature d’une convention de 580.000 euros (540.000 euros de subvention et 40.000 euros apportés par l’AFD sur ses fonds propres), actant la mise en œuvre du projet dès janvier 2021.

Il s’agit sur 2 ans de l’amélioration de la prise en charge sanitaire et sociale des habitants et de la création de 8.000 emplois pérennes selon une étude de la DIECCTE de 2013 pour le seul secteur médico-social. Il permettra l’ouverture de nouvelles formations professionnelles pour les jeunes et les adultes, la certification des compétences professionnelles des salariés du secteur et le déploiement d’un dispositif départemental d’appui et de mise en réseau des acteurs de terrain font partie des ambitions concrètes du projet. La seconde année du projet sera entièrement dédiée à la mise en œuvre d’actions prioritaires.

Pour mettre toutes les chances de son côté, le CARIF OREF de Mayotte et l’AFD ses ont appuyés sur des partenaires institutionnels locaux emblématiques. Cette démarche concertée sera consacrée et formalisée courant janvier par la signature d’une charte d’engagement entre l’ensemble des parties prenantes.

Mariame Saïd, 5ème vice-présidente du Conseil Départemental chargée de l’éducation, de la Formation et de l’Insertion, se félicite de cette signature « qui s’inscrit dans un engagement financier collectif illustré par les participations de l’ARS en lien avec le Plan Régional de Santé ainsi que de la DIECCTE et du Département via le Pacte Ultramarin d’Investissement dans les Compétences (PUIC) ».

Yves Rajat, directeur de l’AFD Mayotte, rappelle que « ce nouveau partenariat AFD-CARIF OREF réaffirme et renforce l’investissement de l’Agence dans l’éducation et dans la formation à Mayotte après un appui à l’élaboration du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelle (CPRDFOP) et à la structuration financière et organisationnelle du CARIF OREF. Il s’efforce aussi à contribuer aux solutions durables en réponse à la crise sanitaire et alimentaire liée à l’épidémie de Covid-19, qui a effectivement fait ressortir la nécessité d’assurer une meilleure coordination entre les acteurs. »