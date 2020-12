Crise de l’eau : les coupures de 48h suspendues à la météo

Depuis août 2020 et le décret de restriction des usages de l’eau, les actions ont en effet été nombreuses initiées par la préfecture, le SMEAM, l’ARS et la SMAE. Sur la consommation tout d’abord, avec la mise en place de coupures d’eau techniques et de coupures d’eau diurnes, la sensibilisation sur les bons gestes à adopter pour économiser l’eau, la distribution gratuite de 60.000 kits hydro-économes à une majorité des abonnés en eau,

Sur la production ensuite, avec des opérations « coup de poings » de recherche de fuites d’eau sur le réseau, et surtout, la réalisation en urgence de 4 forages supplémentaires, dont 2 sont opérationnels depuis ce 15 décembre.

Le volume d’eau économisé depuis les coupures est affiché à 43.000 m3 sur le dernier Cons’eau. Mais selon la préfecture, ce n’était pas le bon étalon, car il partait d’une situation de consommation restreinte par les premiers efforts fournis. On nous explique donc désormais que ce n’est pas la valeur d’une journée de consommation d’eau de l’ensemble du territoire qui a été économisée, mais de prés de 10 jours… Le volume total de 330.000m3 économisé depuis août 2020 est avancé. Ce qui relativise d’un coup à la hausse les efforts fournis, « c’est l’équivalent du niveau actuel de remplissage de la retenue collinaire de Dzoumogné. En d’autres termes, sans ces mesures, et sans les efforts consentis par les Mahorais, la retenue de Dzoumogné serait aujourd’hui vide », explique le communiqué. Un grand écart entre les valeurs qu’il faudra néanmoins valider.

A sec mi-janvier

Le denier bulletin Cons’eau n’est pas aussi brillant que le précédent avec une forte hausse de la consommation, +590 m³/j la semaine dernière, et des pluies encore insuffisantes pour compenser : la semaine dernière, il a plu 103 mm sur Petite Terre, mais seulement 38mm sur Dzoumogné et 55 mm à Combani (2 fois inférieur aux normales de saison). Les récentes pluies ont donc permis de gagner quelques jours de répit, en particulier pour la retenue de Combani dont le niveau a commencé à ré-augmenter, « mais ce réapprovisionnement n’est pas aussi massif que nous l’aurions souhaité ».

Au lundi 14 décembre, les retenues sont remplies à 22 %, contre 31 % l’année passée à la même date, soit 9 points d’écart, quasiment constants depuis plusieurs semaines. La préfecture appelle à « rester prudent », « les deux semaines prochaines seront déterminantes. Sans pluie, il est estimé que la vidange totale des deux retenues pourrait intervenir autour de la mi-janvier ».

Dans ces conditions, les membres du comité de suivi de la ressource en eau ont suspendu jusqu’à la semaine prochaine leur décision d’allonger ou non la durée hebdomadaire des coupures d’eau, en fonction des prévisions météorologiques annoncées par Météo France.

Pour économiser l’eau, le Préfet de Mayotte et le Président du SMEAM invitent l’ensemble de la population à récupérer gratuitement et à installer son kit hydroéconome. Selon les communes, il peut être récupéré au CCAS ou est envoyé par La Poste. « Ce kit est efficace pour réduire la consommation d’eau et ainsi faire des économies sur sa facture ».

Anne Perzo-Lafond