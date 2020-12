Covid-19: amélioration de la situation malgré un nouveau décès

Malgré un nombre quasiment record de tests, 2.517 sur la semaine, le taux de positivité a perdu 4 points, de 9,8% à 5,8%. Au 12 décembre, il n’y avait plus aucun malade en réanimation, mais on déplore un nouveau décès. La situation reste fragile.

Sur la semaine du 6 au 12 décembre, l’ARS dénombre 143 nouveaux malades du Covid 19, dont 9 sont hospitalisés, mais aucun en réanimation. Un nouveau décès est à déplorer, portant à 53 le nombre total de décès liés au coronavirus depuis le début de l’épidémie (dont 5 à La Réunion après évacuations sanitaires). Il s’agit d’une personne âgée de 43 ans, hospitalisée en réanimation depuis le 24 novembre.

Le taux d’incidence de la maladie pour 100.000 habitants sur la semaine est de 51,2, contre 63 auparavant. Une tendance fragile puisque 14 clusters sont répertoriés.

A l’approche des fêtes de fin d’année, l’ARS rappelle qu’il est essentiel de rappeler la nécessité de continuer à être prudents autant que possible et de respecter les gestes barrières. Chacun doit se considérer comme un malade en puissance : « Nous sommes potentiellement porteurs de l’infection et pouvons la transmettre sans nous en rendre compte. C’est pourquoi il est indispensable de nous montrer prudents dans nos contacts : il est important de porter un masque lors de nos rencontres, de respecter une distance physique, de se saluer sans se serrer la main, ni de s’embrasser, et de se laver fréquemment et rigoureusement les mains. »