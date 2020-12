Après avoir frappé le département en 2020, la dengue marque le pas

Même si depuis la mi-juin la circulation virale de la dengue est extrêmement faible avec moins de 3 cas détectés par mois, Santé publique France (SpF) préconise un dépistage régulier, par PCR ou TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique), « afin de détecter précocement une éventuelle reprise épidémique et mettre en place des mesures de lutte adaptées. »

Les outils utilisés pour le Covid sont transposés à l’épidémie de dengue, ce qui permet un retour en arrière chiffré sur 2020. La circulation virale a débuté en 2019 et s’est intensifiée à partir de début janvier 2020 pour atteindre un pic au mois de mars, suivi par une décroissance progressive jusqu’en juin, considéré comme période « inter-épidémique ».

En 2020, 4.831 tests PCR ont été réalisés par la laboratoire du CHM. Sur les mois de février à avril, le taux de positivité était supérieur à 50%. De plus de 200 PCR par semaine au plus fort de l’épidémie, le nombre de tests est passé depuis le mois d’août à 10 à 30 chaque semaine.

Sur le plan géographique, l’épidémie débutée dans la zone Nord s’est étendue progressivement à l’ensemble du territoire totalisant 4.491 cas confirmés biologiquement. Sur l’année 2020, 49% des cas ont été confirmés par PCR, 43,9% par TROD, 7,1% ont utilisé les deux techniques.

En 2020, les consultations pour un Syndrome de Dengue Like, ont représenté 8 à 11% de l’activité locale du Réseau des médecins sentinelles, elle a chuté à 1% depuis la mi-juin. Et jusqu’à 1.001 passage aux urgences sur 2020, soit 13% de l’activité lors du pic sur la semaine du 16 mars, devenu « quasi-nulle depuis le mois de juin ».

Possible immunité partielle de la population

La dengue a touché davantage de femmes que d’hommes, avec un âge médian de 30 ans. Près de 2/3 des cas confirmés étaient âgés de 15 à 44 ans, et 18% avaient moins de 15 ans.

L’incidence cumulée est de 16 cas pour 1.000 habitants, soit 0,16 cas pour 100.000 si l’on veut reprendre le comparatif du Covid. Il est de 30 pour 1000 chez les plus de 55 ans, sans doute plus symptomatiques que les plus jeunes.

En 2020, 21 patients sont décédés de la dengue au CHM, dont une partie avait d’autres symptômes. La Cellule de Veille de l’ARS a également répertorié 10 certificats de décès à domicile portant la mention « dengue », sans que le lien soit formellement établi pour tous.

En cette période de phase « inter-épidémique », la circulation virale est plus faible que celle observée l’année dernière à la même période. SpF se dit néanmoins vigilante à l’approche de la saison des pluies, « la persistance d’une circulation à bas bruit rend possible une recrudescence épidémique pendant la saison des pluies. » En l’absence d’études de séroprévalence, on ne connaît pas le degré d’immunité de la population. Le virus a malgré tout circulé avec prés de 5.000 cas confirmé, qui pourrait faire pencher la balance du bon côté en cas d’apparition d’une nouvelle épidémie.

« Les signes d’alerte (dont douleur abdominale intense, vomissements persistants, léthargie/agitation, œdème/épanchement, saignement, hépatomégalie) doivent être systématiquement recherchés et conduire à une hospitalisation. » Il ne faut en aucun cas se soigner avec de l’Ibuprofène ou de l’aspirine, mais traiter la fièvre et les douleurs au paracétamol.