Corsair rétablit la ligne Paris/Mayotte via La Réunion

Depuis ce samedi 12 décembre dernier, Corsair a rétabli sa ligne Paris/Mayotte via La Réunion. La compagnie, qui avait quitté l’île aux parfums en septembre 2018, opère donc un retour en force avec une toute nouvelle flotte d’Airbus et des tarifs compétitifs qui permettront de faciliter les échanges entre Mayotte, La Réunion et la métropole.

« Nous avons le projet de faire de Corsair la compagnie des outre-mer par excellence », a affirmé Gilles Ringwald, le directeur général adjoint chargé des affaires commerciales de la compagnie au cours de la conférence de presse donnée ce samedi 12 décembre à l’occasion de l’arrivée du premier avion Corsair en provenance de Paris via La Réunion. Atterri aux alentours de 16h à l’aéroport de Pamandzi, cet Airbus A-330-300 affectueusement surnommé « Jaz », fait partie de la toute nouvelle flotte aérienne acquise par Corsair notamment pour pouvoir desservir à nouveau Mayotte.

La principale raison du départ de la compagnie en septembre 2018 était en effet que ses Boeing 747 avaient du mal à atterrir sur la trop courte piste de l’aéroport de Pamandzi. La nouvelle flotte de Corsair est composée actuellement de 5 Airbus, 5 autres sont en cours de commande (des A 330 Néo) et le plus vieux des avions va être revendu de manière à créer une flotte de 9 appareils tous neufs. « Ces nouveaux avions sont plus performants et plus écologiques, ils permettent de réduire significativement les émissions de CO2 dans l’atmosphère », a expliqué Jules Perreau, le directeur régional océan Indien.

Des tarifs compétitifs

Corsair a l’intention de s’implanter à Mayotte durablement et propose à la population mahoraise des tarifs attractifs de manière à créer une concurrence saine sur l’île. Le prix moyen d’un vol Paris/Mayotte tournera autour de 800 euros selon le directeur régional. En ce moment, à l’occasion de son retour sur l’île, la compagnie propose même des tarifs promotionnels à 598 euros sans bagage et 678 euros avec bagages pour un vol Mayotte/Paris. Deux vols hebdomadaires à destination de Paris Orly via La Réunion sont prévus les mardis et samedis au départ de Mayotte et les lundis et vendredis au départ de Paris. Deux vols hebdomadaires à destination de La Réunion sont quant à eux prévus les mardis et samedis. Depuis l’annonce du retour de Corsair à Mayotte, la compagnie concurrente Air Austral a baissé ses prix ce qui est la preuve qu’une concurrence était nécessaire pour faciliter les voyages de la population mahoraise et contribuer à développer le tourisme sur l’île.

Afin de faciliter les réservations, deux agences vont être ouvertes sur l’île. La première, située dans l’aéroport, a ouvert ses portes le 9 décembre dernier. La seconde ouvrira ses portes le 14 décembre au centre-ville de Mamoudzou au pied de l’hôtel Caribou. Elle accueillera des clients du lundi au samedi midi. Pour le moment, elle ne propose pas d’autres destinations que la métropole et La Réunion, mais son directeur général affirme être en train « d’étudier les possibilités » afin de faire de Corsair « la compagnie préférée des Mahorais ».

N.G