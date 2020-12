Athlétisme : Mayotte participe au meeting océan Indien à La Réunion

La crise Covid n’aidant pas, cela faisait longtemps que nous n’avions pas de nouvelles de nos athlètes. Ils profitent de l’organisation d’un rassemblement à La Réunion.

Un meeting d’épreuves combinées Océan Indien se déroule les 18 et 19 décembre à La Réunion en présence de Kévin Mayer, champion et recordman du monde du décathlon. A cette occasion, Mayotte est invitée et une sélection de plusieurs athlètes doit s’y rendre.

Organisé sur un programme restreint, cet événement par équipe verra s’affronter les athlètes de la zone sur 100, 200, 3000 et 4x100m. « Après deux compétitions organisées les 28 novembre et 5 décembre, nous avons composé une équipe afin d’être présent sur toutes les épreuves masculines, ce sera plus compliqué chez les femmes. Nous avons décidé avec le comité directeur, d’associer à l’équipe mahoraise, le renfort de deux athlètes mahopolitains, qui sont Nasrane Bacar et Djassim Ahamada », rapporte le président du comité, Sébastien Synave. Deux athlètes sont licenciés à Mayotte tout en habitant La Réunion.

Il se réjouit de cette occasion pour les athlètes mahorais de côtoyer le très haut niveau de l’athlétisme tricolore, La Réunion accueillant depuis quelques jours, le perchiste Renaud Lavillenie, ainsi que d’autres athlètes membres de l’équipe de France.

Des épreuves qui se veulent régionales, mais contraintes par la crise sanitaire, « notamment à Maurice dont les frontières sont fermées. »