Piste longue : les remerciements de l’AUTAM aux élus de Mayotte

Pour les médias habitués à lire des courriers de reproches contre les élus, celui-ci détonne. On reconnaît là la patte de Cris Kordjee, capable haranguer les élus en tant que présidente de L’Association d’Usagers des Transports Aériens Mamoudzou (AUTAM) au départ et à l’arrivée à Mayotte, mais aussi de souligner les avancées. C’est le cas d’une lettre adressée à Soibahadine Ibrahim Ramadani, en raison du vote des élus en faveur d’un investissement dans le projet de piste longue.

Un projet qui « conditionne le développement socio-économique de notre territoire et l’installation durable dans le ciel mahorais d’une saine concurrence profitable à tous les usagers d’une part, et d’autre part, parce qu’il en va de la pleine jouissance de notre droit à la mobilité qui se trouve aujourd’hui entravé ».

La délibération de 80 millions d’euros qui a été très commentée pour son montant, est pour l’AUTAM, « une nouvelle étape importante du processus que vous nous permettez de franchir. Nous tenons par la présente à vous en remercier bien vivement. »

La présidente le souligne, « le train est en marche », métaphore amusante pour souligner que des gros porteurs vont pouvoir décoller du territoire.

Elle rappelle qu’au lendemain du débat public en 2012 favorable à l’agrandissement de la piste d’atterrissage de notre aéroport, « la Commission mobilité 21, sans doute aidée par des courants contraires locaux, avait décidé de reléguer ce projet à l’horizon 2050. Autant dire que le projet était purement et simplement enterré. »

Les « palpables avancées » actuelles ont été rendues possible grâce à la déclaration du président Emmanuel Macron, « oui on le fera! », « qui a décidé que ce projet figure désormais comme priorité sur son agenda politique ».

Mais aussi grâce aux élus, dont le président, « les Sénateurs Thani Mohamed Soilihi et Hassani Abdallah, Mme la Députée Ramlati Ali, M. le Député Mansour Kamardine, soutenus par les Maires de Mayotte et la société civile dont vous avez, avec nos parlementaires, relayé les appels et les pétitions auprès du Président de la République peu avant sa visite d’octobre 2019 à Mayotte. » Ainsi qu’au Président de l’association des Maires de Mayotte, « M. Madi Madi Souf pour le travail continu que vous poursuivez afin de faire aboutir ce projet vital et prioritaire d’amélioration de la piste d’atterrissage de notre aéroport « .