Avis d’appel à la concurrence

Conforme à L’arrêté Du 12 Février 2020

MAIRIE DE BANDRABOUA

Représenté par M. Ahamada FAHARDINE, Le maire

BP48 – 238, rue de l’Hôtel de Ville 97650 – BANDRABOUA

Tel : 0269 62 54 18 Fax : 0269 62 54 17

SIRET : 20000872000019

Intitulé du marché : REALISATION DE RELEVES TOPOGRAPHIQUE

Type de marché : Services

CPV – Objet principal : 71351810.

Lieu principal d’exécution du marché: Commune de Bandraboua

DESCRIPTION SUCCINCTE DU MARCHÉ :

MISSION DE RELEVÉS TOPOGRAPHIQUE SUR LES SITES DES DIFFÉRENTS PROJETS DE LA COMMUNE DE BANDRABOUA

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure adaptée ouverte

Marché alloti :non

La consultation comporte des tranches : non

Moyen d’accès aux documents de la consultation :

Lien vers le profil d’acheteur : https://e-marchespublics.com

Contact : M. Soibirdine HACHIME, Directeur Général des Services

email : soibirdine.hachime@mairie-bandraboua.fr – Tél : 0639252880

Date et heure limites de réception des plis : 28 décembre 2020 à 12:00

Possibilité d’attribution sans négociation (Attribution sur la base de

l’offre initiale) : oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : non

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.

Visite obligatoire : non