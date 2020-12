AFD : 6M€ de préfinancements et d’apport de compétences à Ouangani, et 5M€ de prêt à la 3CO

Le maire de Ouangani, Youssouf Ambdi, a signé un apport en trésorerie de 6,1 M€ par l’AFD ce jeudi: six subventions d’Etat pour 5,4 millions d’euros et 656.160 euros d’attribution du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA 2020), « une première pour la commune », se réjouit l’édile.

De la trésorerie pour réaliser des projets d’aménagements majeurs subventionnés par l’Etat : adressage des rues, construction, rénovation des écoles et création de réfectoires. Ce préfinancement permettra à la commune « de bénéficier en avance du reversement du FCTVA aux communes mahoraises, une subvention de fait qui normalement est versée deux ans après la réalisation des opérations sur lesquelles est récupéré le FCTVA », se réjouit le maire.

L’AFD apporte également à la commune un appui d’ingénierie en lançant un accompagnement global en prospective financière, notamment un diagnostic organisationnel et l’élaboration d’un schéma d’aménagement et de développement assorti d’un programme pluriannuel d’investissement, « entièrement pris en charge par l’AFD. Cette étude devrait démarrer début 2021 ».

Youssouf Ambdi, se réjouit de « la confiance retrouvée des partenaires financiers dans le fonctionnement et la gestion de la commune, à travers ce soutien de l’AFD », et assure de « la volonté de la nouvelle équipe municipale d’accélérer la réalisation des opérations d’investissement et d’aménagement du territoire communal ».

Un marché et des aires récréatives pour l’interco du Centre-Ouest

Beaucoup de projets en cours pour la Communauté de Communes du Centre-Ouest (3CO), que son président Said Maanrifa Ibrahima va pouvoir réaliser, non sur un apport en trésorerie comme à Ouangani, mais par un prêt de 5 millions d’euros souscrit auprès de l’AFD sur 20 ans à 0,19%. Il a privilégié ce biais, » en raison de la proximité et de l’appui constant et équilibré de l’AFD en matière d’appui à la construction des politiques publiques ».

Les projets portent sur l’aménagement du marché de proximité de M’Tsangamouji et des aires récréatives à Chembenyoumba, Sada et Tsingoni, et l’amorce du projet de création de quartier multi-services à Combani grâce à l’acquisition d’une parcelle de près de 13 hectares: « Ce quartier sera mixte. Il comprendra des locaux d’activité économique et des logements, ainsi que le futur siège de la 3CO. On pourra y retrouver également des services bancaires, d’assurances, d’accueil des entreprises, d’hôtellerie, des équipements culturels et sportifs, faisant de Combani un nouveau pôle d’activité sur l’île, participant à l’amélioration de la qualité de vie des habitants de l’Ouest. »

Yves Rajat a tenu à rappeler le soutien et l’accompagnement de l’AFD à la 3CO au titre de l’élaboration de son Plan Climat Air Energie territorial et de sa Programmation Pluriannuelle d’Investissements fondée sur une analyse rétrospective et prospective de ses comptes. « Il s’agit de faire ce que l’on peut, pas ce que l’on veut, en matière de finances et de développement durable », a déclaré ce dernier.