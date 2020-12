Pluviométrie: un déluge conforme à la moyenne

Laurent Floch n’est pas du tout impressionné par les abats d’eau qui se sont déversés sur nos têtes ce mercredi matin: « Nous sommes loin des valeurs records », nous glisse-t-il.

N’empêche, les hauteurs que le directeur territorial de Météo France nous livre ont dû fortement abonder les retenues collinaires : +64mm à Pamandzi, pile quand le préfet commençait son discours de signature de Pacte de sécurité, et 45mm dans le sud et autant dans le nord. « Il n’y a pour autant rien d’exceptionnel, nous avons eu davantage lors d’un épisode fin novembre ».

Cette « bouffée de convections » dans le sillage de Madagascar pourrait se reproduire, « demain dans la matinée, mais avec moins de vigueur qu’aujourd’hui ». La semaine prochaine sera « plus humide que la normale », annonçant un mois de décembre « plus humide ». Sortons nos cirés et conservons-les, puisque comme il nous l’avait annoncé, « les trois mois à venir seront identiques à la normale en un peu plus humide. »