Peut-être une Agence Régionale de la Biodiversité à Mayotte fin 2021

La 3ème conférence sur le climat et la biodiversité, organisée par la Région Réunion, s’est tenue ce mardi 8 décembre 2020 en visio-conférence et sur les réseaux sociaux. Le Département de Mayotte a répondu présent travers sa délégation à La Réunion et sa direction de l’environnement et du développement durable.

cet événement a rassemblé des intervenants de l’hexagone, de l’Europe, de l’océan Indien (Mayotte, Maurice, Madagascar, Comores, Seychelles) et de Guadeloupe. Dans le cadre des retours d’expériences des Agences Régionales de la Biodiversité (ARB), Mohamed Issouf, chargé de mission préfiguration de l’ARB de Mayotte a pu en faire une présentation succincte.

Les agences régionales de la biodiversité ont vu le jour avec la loi pour la biodiversité de 2016, elles sont actuellement 8 au niveau national. Ces outils permettent aux régions d’innover dans la mise en œuvre de leurs politiques publiques, en lien avec l’Office française de biodiversité, en leur donnant davantage de latitude pour le développement des initiatives locales.

La 3ème conférence sur le climat et la biodiversité a permis le partage de bonnes pratiques grâce aux divers retours d’expérience. En Outre-mer, trois ARB sont en cours de préfiguration : Guadeloupe, Réunion et Mayotte.

La réflexion sur la création d’une agence de ce type pour Mayotte remonte à 2016 et le point de départ de la préfiguration de cette agence a été lancé le 23 avril 2019 avec la signature de la convention entre le Conseil départemental de Mayotte, l’Agence Française de la Biodiversité (AFB) et l’État. Les objectifs sont de renforcer les politiques en faveur de l’environnement et de la conservation de la biodiversité, mais aussi d’associer et mobiliser tous les acteurs de ces thématiques.

Mohamed Issouf, a pu présenter la méthodologie mise en place par le Département de Mayotte pour la création de cette agence qui devrait voir le jour au troisième semestre 2021.