Au comité de tourisme, l’artisanat sculpte soigneusement son image

On s’attendrait en entrant dans le comité de tourisme près de la barge à Mamoudzou à se trouver submergé de parfums variés, mais à l’inverse du marché couvert, la climatisation, salvatrice en cette saison, et les emballages soignés des artisans privent le bâtiment de l’olfactif. Qu’importe, puisqu’il suffit de demander à sentir les produits pour comprendre pourquoi Mayotte est et reste l’île aux parfums.

Et si les emballages sont si soignés, c’est que les artisans qui se fédèrent depuis trois ans pour faire vivre cette boutique éphémère à intervalles réguliers -crise sanitaire mise à part- ont bien compris que sur un territoire comme Mayotte il n’y a plus de place pour le magnégné, les acheteurs en quête de cadeaux, de souvenirs, ou simplement pour eux de produits du terroir de qualité, sont aussi séduits par le soin apporté à la présentation.

Il en résulte un petit marché intérieur extrêmement varié, allant d’un nouvel étal de céramiques aux stylos en bois taillé, des produits cousus à ceux du terroir. Et ces derniers sont sans doute ceux qui se développent le plus. A quelques dizaines de mètres du curcuma en vrac du marché couvert, le visiteur trouvera ici un curcuma « de grande qualité » nous assure-t-on, en petits pots, mais aussi de la vanille, star de la boutique et, plus récent, du café, en grain ou moulu, de Mayotte bien sur.

« Les produits du terroir ont vraiment leur place, ça parle énormément aux gens » explique la coordinatrice Marlène Fraytag qui salue le succès des épices, source de bonne cuisine et « de bons souvenirs pour les clients ». Les pratiques sont aussi un gage de qualité. « L’association Senteurs et saveurs met en place tout une stratégie pour que les producteurs puissent travailler leurs produits dans de bonnes conditions et à de bons prix, lesquels seront ensuite transformés et vendus à Mayotte, et très certainement, demain, exportés. Tout se met en place pour que ça réussisse. »

Sous différentes formes, de l’huile essentielle au savon en passant par la bougie de massage -la vendeuse expliquera mieux que quiconque pourquoi c’est l’idée cadeau idéale-, l’ylang est l’autre star de la boutique éphémère, le symbole d’une île aux parfums qui veut relancer la filière avec son pole agricole d’excellence de Coconi.

Coconi où le marché paysan de samedi dernier a eu tant de succès que plusieurs artisans ont vu leurs stocks fondre comme une bougie de massage. Le lancement de l’exposition-vente au CDTM est donc un soulagement ce lundi pour Marlène Fraytag, la coordinatrice de l’événement et gérante de Touch du Bois.

Après trois ans de travail pour mettre en place ces expositions, la crise Covid a également secoué le secteur de l’artisanat local mahorais. « On a eu huit mois où on ne savait pas si on aurait l’autorisation, finalement en respectant les gestes barrière on arrive à faire cet événement. L’autre difficulté c’est d’avoir assez de quantité de produits puisque les visiteurs sont de plus en plus demandeurs de produits locaux, et d’avoir un choix varié. »

La crise sanitaire, « période incertaine où les commandes se sont arrêtées pour un bon moment » a été l’occasion pour les artisans de se concentrer sur la production en étant « très patient » pour « ne pas louper cette expo de fêtes de fin d’année » qui commence assure Marlène Fraytag à fidéliser ses clients.

L’exposition est prévue pour durer 15 jours, durant lesquels les artisans vont se relayer pour tenir la boutique et renouveler les produits exposés.

Y.D.