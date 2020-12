Cons’eau : Économie de 178m3 par jour sur notre précédente consommation

Le dernier bulletin Cons’eau fait état d’une amélioration à la baisse des volumes d’eau consommés par rapport à la semaine précédente. Ce sont 178m3 en moins par jour qui ont été ponctionné dans les retenues collinaires, soit 42.300m3 en une semaine, c’est toujours à peine plus qu’une journée de consommation de l’ensemble de l’île.

Des retenues dont le niveau baisse encore, puisqu’elles ne sont plus remplies qu’à 24% (2 points de moins de la semaine dernière), contre 30% à la même période en 2019. 170 fuites ont été colmatées.

Nous consommons ainsi 34.118 m3 par jour, contre 36.000 en l’absence de tours d’eau, avec un objectif de 28.500 m3 qui semble difficilement atteignable. Le « plus », ce sont les petits gestes du quotidien qui nous incite à ne pas gaspiller la ressource, notamment sur l’interdiction d’arroser les espaces verts, de remplir les piscines ou de laver les véhicules.

Lors des coupures, il faut tenter de stocker l’eau strictement utile à ses besoins, dans des récipients propres et fermés, à l’abri du soleil, dans un endroit frais si possible, et pas plus de deux jours. La préfecture recommande de ne pas boire l’eau des rivières, ni des puits, « elle peut provoquer des maladies ».

On peut se consoler en décembre en voyant s’approcher la saison des pluies.