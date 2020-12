CHARGE D’OPERATION AMENAGEMENT

La Commune de TSINGONI recrute un chargé d’opération(H/F)

Cadre d’emploi : ingénieur ou technicien (A OU B)

DEFINITION

Sous la responsabilité du DGA pole services techniques et urbanisme, vous assurez, l’ordonnancement, le pilotage et la coordination de la maitrise d’ouvrage des opérations de Bâtiment et nouvelles infrastructures de la commune.

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE

Appui au montage de projets et conduite d’opérations de travaux de bâtiments, en réhabilitation ou projet neuf.

– Appui à la conduite d’opérations : gestion administrative, technique et financière des opérations dans le cadre du Contrat de Convergence et de Transformation mais aussi du Plan Pluriannuel d’Investissement de la commune.

– Aide à l’élaboration, passation et suivi des marchés de maitrise d’œuvre et travaux

– Suivi du respect des coûts et de la bonne tenue des calendriers prévisionnels des opérations

Suivre des projets en maitrise d’œuvre interne (programmation, élaboration des DCE, suivi de chantier, réception)

– Monter en lien avec le service de la Commande Publique les cahiers des clauses techniques particulières et en assurer le suivi

MISSIONS SECONDAIRES

– Suivi des études de faisabilité, de programmation et de maîtrise d’œuvre

-Élaboration de tableaux de bord, contrôle des plannings des opérations

– Montages financiers et dossiers de demandes de subvention

PROFIL DE POSTE

– Bac +2 minimum de préférence dans le domaine bâtiments ou une expérience significative dans la conduite d’opération,

– Maîtrise en conduite d’opération de travaux neufs ou réhabilitation depuis les phases de faisabilité jusqu’aux opérations de réception,

– Bonne connaissance de la réglementation en matière de construction et d’analyse financière des travaux

– Bonne maîtrise des marchés publics (élaboration des pièces techniques et administratives),

– Bon relationnel et sens du travail en équipe

– Être force de proposition en travaux d’entretien et d’amélioration énergétique du patrimoine,

– Savoir s’organiser afin de respecter les délais,

-Sens des responsabilités, disponibilité,

– Autonome, rigoureux et méthodique dans son travail

CONDITIONS DE TRAVAIL

– Type d’emploi Contrat à Durée Déterminée de 2 ans

– Poste ouvert aux fonctionnaires et /ou contractuels

– Horaires flexibles avec présence aux réunions et sur le terrain parfois en dehors des heures de bureau

– Rémunération fixe

– Travail en autonomie

– Poste à pourvoir en janvier 2021