Huit gagnants à la Finale du 1er jeu mobile Officiel Course de pneus

Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, l’équipe d’Angalia nous a gratifié cette année d’une version numérique de la Course de pneus, chère à feu-Jack Passe. Il fallait oser ! Et la sauce a bien pris puisque en octobre dernier, plus de 3.000 inscriptions étaient enregistrées.

L’agence Angalia organisatrice de l’épreuve, s’est associée avec Orange pour créer une application de jeu vidéo qu’il suffisait de télécharger depuis l’App Store ou Google Play. « On souhaitait que cette application se rapproche le plus possible des codes de la course de pneus physique et notamment qu’elle soit gratuite et accessible à tous », avait précisé Laurent Mounier, le directeur de l’agence Angalia.

Et la 1ère édition du Tournoi Orange du jeu mobile Officiel Course de pneus s’est achevé ce jeudi soir, au bar-restaurant le 5/5. Il n’était plus que huit à concourir pour tenter de décrocher la place de meilleur joueur mahorais. Huit sur les 3.200 inscrits au démarrage du tournoi en octobre dernier. « La finale, retransmise en direct sur le Facebook « Course de pneus – Officiel », s’est déroulée dans une belle ambiance et aux termes de matchs très serrés », rapporte Angalia. Qui dévoile le podium : 1er : MIGUEL, 2ème : ASMED976, 3ème : MAXIMUS, 4ème : NIKOS976, 5ème : MRSOUMS, 6ème : BLUBANT, 7ème : DIMITRI, 8ème : MOUMOU

Joli cadeau pour le vainqueur, Miguel, 14 ans, originaire de M’Gombani, « qui a brillé par son calme et sa détermination ». Pour avoir remporté le premier tournoi ESport de Mayotte, il repart avec un vélo électrique offert par Akxion Cycle.

De nombreux autres lots ont été distribués aux finalistes durant la soirée dont un billet d’avion aller-retour Mayotte-Paris offert par Air Austral pour le concurrent arrivé en deuxième position, un téléphone et une tablette offerts par Orange pour le 3ème et le 4ème ainsi que des parfums offerts par Madora et du chocolat offert par Nestlé Extrafino.

Pour cette grande première, pas mal de partenaires autour de l’Agence Angalia et Orange : Point S, Panima, SMTPC, MCTP, Axe, Nestlé Extrafino, le Conseil Départemental, Air Austral, Akxion cycles et Madora.