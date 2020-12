Sensibilisation sur le risque d’inondation pour les habitations dans la CADEMA en bordure de rivière

En sensibilisant au risque inondation les habitants logés à proximité des rivières, Mayotte Nature Environnement, en partenariat avec la CADEMA, communique aussi sur l’importance de ne pas construire n’importe où.

La communauté d’agglomération de Dembeni et Mamoudzou possède la compétence Gemapi (gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations). Mais la population n’est pas toujours au fait des aléas naturels comme les inondations, fait valoir Mayotte Nature Environnement qui en liste les phénomènes aggravants: des constructions ou encore une accumulation de déchets dans le lit des rivières. « Ce risque est notamment plus élevé en saison des pluies. Il est donc essentiel de sensibiliser et d’informer la population sur le risque inondation lié aux rivières. »

A chaque commune sa rivière pour cette campagne : la Dembéni sur la commune de Dembeni et la Majimbini sur la commune de Mamoudzou.

« La population riveraine sera sensibilisée en porte à porte avec un questionnaire permettant de comprendre leur ressenti et leur vécu vis-à-vis des inondations. Les après-midis, des animations pédagogiques seront menées auprès de la population riveraine. Les animations pédagogiques porteront sur le cycle de l’eau avec les conséquences des obstacles et des aménagements des berges. »

Mayotte Nature Environnement mobilise sur ce projet l’association Ankina Na Maecha et Amicale de Dembéni. La brigade de lutte contre l’insalubrité de la CADEMA est également associée aux sensibilisations.

Les équipes seront présentes les 10 et 12 décembre le long de la Majimbini ainsi que les 17 et 19 décembre le long de la Majimbini.

En parallèle, un programme pédagogique de trois séances comprenant le cycle de l’eau, la continuité terre-mer ainsi que les risques inondation est proposé aux classes proches des rivières concernées du CM1 à la 4e.