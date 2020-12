POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur

Compte de la Ville de Sada auprès du BOAMP, houssamoudine ABDALLAH, Place de l’Hôtel de Ville, 97640 Sada – Mayotte, FRANCE.

Tel : +33 269620808. Fax : +33 269621254. E-mail : abdourrahamane.boinahery@mairiedesada.fr.

Adresse(s) internet

Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l’entité adjudicatrice :http://www.mairiedesada.fr

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur

Services généraux des administrations publiques.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non

DESCRIPTION DU MARCHÉ

Objet du marché

TRAVAUX DE RÉNOVATION ECOLE ÉLÉMENTAIRE SADA 2

Lieu d’exécution

Place de la Mairie 97640 SADA

Code NUTS : FRY50

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

travaux de Rénovation de bâtiments

Type de marché

Travaux : Exécution

Type de procédure

Procédure adaptée

Des variantes seront prises en considération : non

Division en lots : oui

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .

Durée du marché ou délai d’exécution

Durée en mois : 8 (à compter de la date de notification du marché).

CONDITIONS DE DÉLAI

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

Lundi 04 janvier 2021 – 13:00

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en mois : 3 (à compter de la date limite de réception des offres).

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ

Cautionnement et garanties exigés :

Voir le CCAP

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :

Voir le CCAP

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché :

Voir le CCAP

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature autre que la langue française

Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Critères de sélection des candidatures :

Voir le RC

Situation juridique – références requises :

Voir le RC

Capacité économique et financière

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :

Voir le RC

Capacité technique

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :

Groupement Architecte , Bet structure et Bet fluide

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :

:Groupement Architecte , Bet structure et Bet fluide

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la

consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice

2020-DGA-11

PROCÉDURES DE RECOURS

Instance chargée des procédures de recours

tribunal Administratif de Mamoudzou Les Hauts du Jardin du Collège 97600 MAMOUDZOU FRANCE. Tél. +33 0269611856. E-mail :

greffe.ta-mayotte@juradm.fr.

URL :

http://mayotte.tribunal-administratif.fr.

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus :

Abdourahamane BOINAHERY Plce de la Mairie , 97640 SADA, FRANCE. Tél. +33 0639691039. E-mail :

abdourahamane.boinahery@mairiedesada.fr.

INFORMATIONS SUR LES LOTS

LOT N° 1 : GROS OEUVRE – COUVERTURE – AMÉNAGEMENT

Description succinte :

GROS OEUVRE – COUVERTURE – AMÉNAGEMENT

LOT N° 2 : Menuiseries Alu

Description succinte :

Menuiseries Alu

LOT N° 3 : Revêtements de sols

Description succinte :

Revêtements de sols

LOT N° 4 : Electricité CFO/Cfa

Description succinte :

Electricité CFO/Cfa

LOT N° 5 : Plomberie Sanitaires

Description succinte :

Plomberie Sanitaires

LOT N° 6 : Peinture / Signalétique

Description succinte :

Peinture / Signalétique

LOT N° 7 : Menuiseries Bois

Description succinte :

Menuiseries Bois

LOT N° 8 : Metallerie – Serrurerie

Description succinte :

Metallerie – Serrurerie

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

01 décembre 2020