Installation du comité de pilotage pour les 86 M€ de France Relance

Pour faire face à l’épidémie covid-19, le gouvernement a mis en place le 3 septembre dernier, des mesures de soutien économique, sous le label « France Relance ». Sur le plan national, 100 milliards d’euros sont mobilisés.

Ce plan de relance se déploie autour de trois volets principaux : la transition écologique, la souveraineté et la compétitivité économique, et la cohésion sociale et territoriale.

A Mayotte, sa déclinaison met 86 millions d’euros sur la table à consommer dans ces 3 secteurs. La stratégie mise en place pour les consommer passe par l’installation ce mardi 1er décembre, d’un Comité départemental du plan de relance, par le préfet Jean-François Colombet et Soibahadine Ibrahim Ramadani, président du Conseil départemental, en présence des élus et de la Chambre de Commerce et d’Industrie.

A cette occasion, le président du Département a souhaité mettre en place un nouveau dispositif d’aides aux Très Petites Entreprises. Le préfet se félicite de son côté de la « coopération efficace » entre la préfecture et le CD, « qui a permis de franchir la crise sanitaire en neutralisant les conséquences économiques les plus graves et de prolonger les efforts pour permettre désormais une relance efficace de l’économie mahoraise ».