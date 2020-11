IDENTIFICATION DU MAÎTRE D’OUVRAGE (EPCI) :

Communauté de Communes du Centre-Ouest (3CO) 1444 Avenue Zoubert Adinani – Annexe Technique de Mroalé – 97680 Tsingoni Tél : 02-69-63-76-76.

Mail : ccco.urbanisme@gmail.com

POUVOIR ADJUDICATEUR :

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Centre-Ouest.

PROCÉDURE DE PASSATION :

Marché passé selon une procédure adaptée ouverte en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique

OBJET DU MARCHÉ :

Aménagement touristique et durable de la baie de Soulou.

Description succincte : La présente consultation a pour objectif la désignation d’un prestataire qui sera en charge des études d’opportunité et de faisabilité nécessaires aux aménagements touristiques et paysagers de la baie de SOULOU qui s’étend entre la commune de M’Tsangamouji et la commune de Tsingoni. Ces aménagements devraient impulser un dynamisme sur ce secteur géographique, capable d’impacter positivement sur le développement économique du territoire et de rayonner à l’échelle de l’Île de MAYOTTE.

L’étude est composée de 5 phases :

1 /Diagnostic,

2/Scénarios d’aménagement de l’ensemble du site,

3/Faisabilité du scénario retenu et estimation des coûts,

4/Programme opérationnel détaillé,

5/Prestations complémentaires

MODALITÉ DE FINANCEMENT :

Fonds propres de la Communauté de Communes du Centre-Ouest.

NOMBRE ET CONSISTANCE DES LOTS :

Le marché est à lot unique et découpé en 5 phases.

CRITÈRES ET JUGEMENT DES OFFRES :

Les critères suivant seront utilisés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse :

– La valeur technique des offres 60 % de la note globale

– Le prix des prestations 30 % de la note globale

– Le délai de réalisation des prestations 10 % de la note globale

DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES :

Cent vingt jours (120 jours) à compter de la date limite de réception des offres.

RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION ET DEMANDES D’INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Retrait du DCE uniquement sur le site : http://www.marches-securises.fr à compter du 26 novembre 2020.

Pour les demandes d’informations :

Mme ATTIBOU Roukia

Direction Aménagement et Urbanisme, Communauté de Communes du Centre-Ouest (3CO) – Mayotte- 1444 Avenue Zoubert Adinani – Annexe Technique de Mroalé – 97680 Tsingoni

Tél : 02 69 63 76 76.

ccco.urbanisme@gmail.com

DATE LIMITE DE REMISE DE L’OFFRE :

le lundi 28 décembre 2020 à 11h (le fuseau horaire de référence est celui de Mayotte : GMT+03:00heure) sur le site : http://www.marchessecurises.fr

DATE D’ENVOI À LA PUBLICATION :

le 25 novembre 2020