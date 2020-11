ORGANISME ACHETEUR :

Commune de Dzaoudzi-Labattoir (976)

Correspondant : Monsieur Le Maire, Said Omar OILI, Rue de l’Hôtel de Ville BP 93, 97615 Labattoir, FRANCE.

Tél. +33 026960115. Courriel : mairie@dzaoudzi-labattoir.fr.

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

Travaux d’assainissement des eaux pluviales dans le Quartier de la Ferme à Labattoir

Type de marché : Travaux : Exécution

Classification CPV : 45232130

Division en lots. Il convient de soumettre des offres pour tous les lots.

Durée du marché ou délai d’exécution : 6 mois.

Durée de validité des offres : 120 jour(s)

INFORMATIONS SUR LES LOTS :

Lot n° 1 : Caniveau couvert Rue de la SIM VOIR CCTP

Lot n° 2 : Caniveau couvert Rue Tennis Voir CCTP

Lot n° 3 : Réseau EP enterrés Impasse de l’Agriculture Voir CCTP

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Situation propre des opérateurs économiques : Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas

d’interdiction de soumissionner.

Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique.

Capacité technique :

Formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Qualité de l’organisation et du calendrier détaillé proposés pour assurer les travaux dans les délais impartis (délais de commande, approvisionnement du chantier, travaux) (SOPAQ)_Démarrage des travaux en juillet.

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure adaptée

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

1: Prix des prestations 40%

2: Valeur technique 60%

Remise des offres ou des candidatures : Via notre profil acheteur:https://www.marches-securises.fr

Date limite d’obtention des documents : lundi 07 décembre 2020 – 11:00

Date limite de réception des offres :

Vendredi 11 décembre 2020 – 11:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Tél. +33 269601175. Courriel : zaharia.toilibou@cc-petiteterre.fr. Fax +33 269602616.

Avis de marché BOAMP n° : 20-145440 (envoyé le 27 novembre 2020).