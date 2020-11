Infections Sexuellement Transmissibles : « Faites-vous dépister ! », appelle l’ARS

Dans un communiqué, l’ARS souligne que si le VIH/Sida est l’une des maladies sexuellement transmissibles la plus connue du grand public, il existe d’autres infections,transmises aussi par contact sexuel.

« Ces infections sont de plus en plus fréquentes à Mayotte: la syphilis, la gonococcie (communément appelée «chaude pisse»), l’herpès génital, l’hépatite B, ou le papillomavirus ».

C’est pourquoi, dans le cadre de cette 2ème édition, les acteurs et associations du territoire, en partenariat avec l’ARS de Mayotte, se mobilisent du 29 novembre au 5 décembre pour favoriser le dépistage et prévenir ces infections sexuellement transmissibles(IST).

Contexte et enjeux du dépistage à Mayotte

Les IST peuvent se transmettre lors de rapports sexuels non protégés par un préservatif. A Mayotte,près de 50 personnes découvrent leur séropositivité au VIH-Sida chaque année. Aujourd’hui, plus de 300 personnes vivent avec le VIH et sont suivies au Centre Hospitalier de Mayotte. Les femmes représentent la majorité des personnes testées positives au VIH car elles sont davantage dépistées que les hommes, notamment au moment de la grossesse.

La semaine des IST: à Mayotte, c’est le moment de se faire dépister!

Tout le monde peut être porteur d’une IST sans s’en rendre compte, il n’y a pas toujours de symptômes ou de signes extérieurs visibles.Pour se protéger et protéger son partenaire, le dépistage est le seul moyen efficace pour savoir si on est infecté(e)par le VIH/Sida ou par une autre IST. En cas d’infection, il permet une prise en charge thérapeutique rapide et efficace, et aussi d’éviter de transmettre la maladie à d’autres partenaires.

Quand se faire dépister?

Le dépistage se fait généralement: à tout moment pour se rassurer et connaitre son statut, ou après chaque prise de risque, c’est-à-dire après un rapport sexuel sans préservatif,avec un partenaire dont on ne connait pas le statut, ou quand on a une relation stable et régulière avec le/la même partenaire et qu’on ne veut plus mettre de préservatif. Les deux partenaires réalisent alors un dépistage.

Où se faire dépister ?

Des lieux de dépistages gratuits et ouverts à tous toute l’année

– Au CEGIDD (centre gratuit d’information de dépistage etde diagnostic) du CHM à Mamoudzou(pour un dépistagecompletdetoutes les IST)

– Auprès de l’association Narike M’Sada et dans les pharmacies (pour un dépistage rapide du VIH)