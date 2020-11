Inauguration de la Maison des Familles à Doujani, « pour un quartier apaisé »

2010, Tony Mohamed s’installe à Doujani. A la fin de l’année, il fait une addition peu enviable : 7 cambriolages, et 2 vitres de voitures brisées. Il crée alors l’association Espoir et Réussite de Doujani, qui a considérablement grossi dix ans après.

« En ce temps là, Doujani était considéré comme quartier de ‘non droit’ car la police n’osait même pas entrer dans le village », aime à rappeler l’initiateur et président de Espoir et Réussite de Doujani (ERD). Toute ressemblance avec des situations connues 10 ans après dans d’autres quartiers ou villages de Mayotte est légion. Au lieu de partir en métropole comme sa femme l’y incitait, il décide de se retrousser les manches et de créer ERD.

Depuis, nous l’avons vu grandir, de l’école des parents, à la 2ème école du civisme en passant par un programme pour les enfants non scolarisés, « les petits génies », Tony Mohamed a su tisser les liens qu’il fallait avec l’Etat, notamment la Direction de la Jeunesse et de la Cohésion sociale (DJSCS), « tous nos dispositifs sont déployés chez ERD », nous rapporte Patrick Bonfils, son directeur. ERD emploie actuellement 8 salariés, « et 15 avec l’atelier chantier d’insertion d’ici fin décembre », rajoute le président.

En ligne de mire, un centre social

Ce mercredi, c’est une corde de plus à l’arc de l’association que le préfet en personne, la directrice de l’ARS, et le maire de Mamoudzou, sont venus saluer avec l’inauguration de la Maison des Familles à Doujani. « C’est la première structure à abriter une école des parents sur la commune de Mamoudzou, mais à intégrer aussi l’action sur l’aide à la parentalité, le Conseil éducatif des sages et de la médiation, les cadres de notre Atelier et chantier d’insertion qui mobilise 15 jeunes, et le service de médiation sociale », explique Tony Mohamed. Le bâtiment est loué grâce à un partenariat avec l’Etat, la commune, le conseil départemental et la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte.

Pour Patrick Bonfils, ce n’est qu’un premier pas, « à terme, ce sera un centre social, le premier de Mamoudzou, ce qui implique de monter en puissance au niveau de l’agrément. Cela permettra de créer des emplois en assistants sociaux et en aides éducateurs. »

Le président de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) salue la naissance d’une structure « où les parents seront formés à l’école des parents. C’est une avancée considérable. ERD a toujours joué ce rôle de cohésion sociale, de vivre ensemble ».

C’est en effet l’objectif poursuivi par Tony Mohamed, « vivre dans un quartier apaisé, orienté vers la réussite éducative. » Espoir et Réussite, un brevet à déposer, et une marque à dupliquer, en dehors de Doujani.

Anne Perzo-Lafond