 Programme de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

La préfecture de Mayotte rappelle que cette journée a été instaurée le 25 novembre 1999 par l’Organisation des Nations Unies (ONU). « Cette date a été choisie en mémoire des trois sœurs Mirabal, militantes dominicaines brutalement assassinées le 25 novembre 1961 sur les ordres du chef d’État, Rafael Trujillo. »

En raison du contexte sanitaire, aucun évènement collectif (colloques, formation..) n’a pu être programmé. Cependant, des actions d’informations de la population sont organisées.

Dans ce cadre, vous trouverez ci-après le programme des actions de la semaine :

• le 23 novembre 2020 – ACFAV : Intervention au collège de Koungou de 8h30 à 11h.

Intervention radio à matin 1ère à 9h.

• le 24 novembre 2020 – ACFAV : Intervention radio à Zakweli à 7h15.

• le 25 novembre 2020 – ACFAV : Matinée information à la sortie de la barge à Mamoudzou, côté marché couvert Intervention télé à Kalaoidala à 20h.

• le 26 novembre 2020 – Solidarité Mayotte : Journée de sensibilisation sur les violences faites aux femmes et sur le dépistage, en partenariat avec l’ACFAV pour l’animation d’un groupe de parole femmes et hommes pour aborder la représentation de la violence, et l’association Narike Msada pour le dépistage. L’événement aura lieu de 8h à 12h à solidarité Mayotte.

• le 26 novembre 2020 – Service pénitentiaire d’Insertion et de Probation de Mayotte. Action de sensibilisation sur les violences faites aux femmes à destination des détenus, de 14h à 16h au centre pénitencier.

• le 28 novembre 2020 – Association des Jeunes de Majicavo Lamir pour la Lutte contre la Délinquance (AJMLD). Action de sensibilisation au foyer des jeunes de Majicavo de 14h à 19h.

• le 2 décembre 2020 – Service social des personnels du Rectorat de Mayotte. Action de sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles dans la fonction publique, au Rectorat de 8h à 11h.

• le 2 décembre 2020 – RSMA. Journée consacrée aux violences faites aux femmes au RSMA de Combani à partir de 13h30.

Quelques chiffres sur les violences sexistes et sexuelles

En 2019 en France :

• 146 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire (+21 % par rapport à 2018)

• 25 enfants mineurs sont décédés, tués par un des leurs parents dans un contexte de violences au sein du couple

• 250.000 femmes sont chaque année victimes de violences physiques et/ou sexuelles au sein de leur couple

En 2019 à Mayotte :

Chiffres de la gendarmerie :

• 645 plaintes liés à tous les types de violences faites aux femmes

• 98 plaintes pour violences conjugales soit 15 %

Chiffres de l’ACFAV :

• 515 femmes victimes de violences conjugales, tous dispositifs confondus.