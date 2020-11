Lancement de la 7ème édition de la grande opération de nettoyage Urahafu Na Unono

La ville de Mamoudzou lance la 7ème édition de l’opération Urahafu Na Unono (Propreté et santé) les vendredi 27 et samedi 28 novembre 2020. Cette opération de nettoyage de grande envergure est organisée par la ville depuis 2013. A ce jour, plus de 1.100 tonnes de déchets ont été ramassées depuis la 1ère édition.

Cette opération a pour but de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de la propreté urbaine et à la nécessité de prendre soin de son environnement. Le bon nettoyage des quartiers participe également à la lutte anti-vectorielle en éliminant les gîtes larvaires des moustiques, vecteurs de maladies infectieuses. Enfin, Mayotte abrite une biodiversité exceptionnelle qu’il nous incombe de protéger et de préserver en renouvelant ces actions de nettoyage et de sensibilisation.

A ce titre, la Ville de Mamoudzou invite l’ensemble de la population, les administrations, les établissements scolaires, les associations et les entreprises à participer à cette grande opération de nettoyage.

L’opération se déroulera sur 2 matinées de 7h à 12h :

– Vendredi 27 Novembre 2020 : matinée citoyenne. Réservée aux agents communaux, aux administrations et aux établissements scolaires.

– Samedi 28 Novembre 2020 : matinée communautaire. Réservée aux associations, aux entreprises et à l’ensemble de la population.

Les partenaires pour cette opération sont la préfecture de Mayotte, l’ARS Mayotte, la CADEMA, et TETRAMA.