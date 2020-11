Conférence sur la formation des récifs coralliens de Mayotte

L’association Les Naturalistes reprend l’organisation de ses « Cafés » pour partager et diffuser les connaissances des chercheurs et experts qui travaillent sur Mayotte et la région.

Frédéric Ducarme, docteur en écologie au Museum national d’histoire naturelle a travaillé plusieurs années à Mayotte. Il animera un café naturaliste sur « La formation des récifs coralliens à Mayotte », jeudi 26 novembre à 18h à la Croisette (en bord de mer, derrière le marché de Mamoudzou)

« Beaucoup de questions se posent sur l’histoire et le devenir de nos récifs coralliens : quand et comment se sont formés les premiers récifs coralliens autour de l’île de Mayotte (qui a commencé à émerger il y a 9 millions d’années) ? Qu’est devenue la barrière de corail pendant la régression marine du Quaternaire où le niveau des océans était à 120 m plus bas qu’aujourd’hui, avec un lagon qui était alors à sec ? L’île de Mayotte se transformera t-elle un jour en atoll comme d’autres îles volcaniques dont il ne reste plus que l’anneau corallien après la subsidence de l’île principale ? »

Cette conférence sera aussi l’occasion d’aborder d’autres préoccupations plus immédiates comme le rôle de la barrière récifale pour protéger Mayotte des possibles phénomènes de submersion, la subsidence de l’île, accélérée en 2019 à la suite de l’éruption du volcan sous-marin, ou l’impact du réchauffement climatique et de l’acidification des océans sur les récifs de Mayotte.

Les consignes de précaution sanitaire devront être respectées : distanciation sociale et port du masque obligatoire.