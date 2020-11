Une enquête en cours sur le braquage de la station essence de Kawéni

Bien que les auteurs des faits n’aient pas été formellement identifiés, les policiers sont sur plusieurs pistes, nous explique le commissaire Halm. Qui rapporte qu’une action de prévention était en cours sur le quartier.

Ce vendredi soi, vers 20h, des individus, « une dizaine » selon la police, ont pénétré dans la boutique de la station Total de Kawéni. « Sous la menace d’un chombo, ils ont exigé des bouteilles d’alcool et les téléphones portables des personnes présentes, dont le gérant. Aucune violence n’a été commise, et les automobilistes n’ont pas été menacés », précise le commissaire Sébastien Halm. Ils étaient vraisemblablement cagoulés, « le gérant n’a pu les identifier ».

La police scientifique a été sollicitée, « il n’y a pas eu d’interpellation, mais nous sommes sur plusieurs pistes. »

Le secteur de Kawéni a toujours été la priorité des associations et de la police nationale en terme de prévention, c’est plus que jamais le cas, indique Sébastien Halm : « Nous sommes intervenus rapidement sur le quartier vendredi soir, un groupe de plusieurs jeunes s’est d’ailleurs enfui. Nous déployons sur ce quartier un Groupe de Partenariat Opérationnel. »

Il s’agit d’un dispositif récent, réunissant autour des acteurs de la sécurité que sont la police nationale et police municipale, les élus, les représentants de l’Etat, les bailleurs sociaux, les directeurs d’établissements scolaires, les agents municipaux du quotidien, etc. Une sorte de micro CLSPD, axé sur quelques quartiers, Kawéni, Doujani, le centre de Mamoudzou, et les transporteurs scolaires. « Des services civiques ont aussi été implantés prés des écoles et des commerçants, grâce à des crédits supplémentaire obtenus. Ce sont des jeunes qui connaissent bien ces quartiers pour en être issus. Ce sont eux qui ont permis entre autre l’interpellation de deux très jeunes, dont un de 12 ans détenait un couteau, à l’école Kawéni La Poste. »

A.P-L.