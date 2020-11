Opération de sécurisation de La Vigie par la gendarmerie

Aller dans les zones de planque des fauteurs de trouble, se faufiler sur les hauteurs des villages, c’est ce que demandent les habitants des territoires en tension à Mayotte. C’est le cas à Koungou, mais aussi à la Vigie (Petite Terre), à cheval entre les deux villages de Dzaoudzi et de Labattoir.

C’est dans ce cadre que la gendarmerie a organisée une opération de lutte contre la délinquance de voie publique ce jeudi 19 novembre dès 15h jusqu’à 20h, notamment dans le quartier de la Vigie réputé pour être le théâtre de scènes de violences importantes et d’affrontements entre bandes de jeunes « qui n’hésitent pas à se déplacer sur l’ensemble des deux communes de Pamandzi et Dzaoudzi-Labattoir », fait savoir la gendarmerie sur sa page Facebook..

Au total, 39 militaires de la brigade territoriale de Pamandzi et des escadrons de gendarmerie mobile de Maisons-Alfort (Ile-de-France) et de Dôle (Jura) appuyés par un drone et l’équipe cynophile de Pamandzi ont patrouillé dans ce quartier. Les contrôles d’identité effectués avec le soutien de 25 fonctionnaires de la Police aux Frontières (PAF) ont permis d’interpeller 24 étrangers en situation irrégulière qui ont fait l’objet d’une procédure administrative. Plusieurs machettes, couteaux et bâtons abandonnés sur la chaussée ont été récupérés et détruits.