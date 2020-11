La Ville de Mamoudzou recrute un/une CHEF (FE) DE PROJET RÉNOVATION URBAINE.

Le/La Chef (fe) de projet Rénovation assure le pilotage opérationnel du projet économique de Kaweni,

coordonne la mise en œuvre du plan d’actions, anime le partenariat et associe les entreprises de la zone.

MISSIONS :

– Constituer et animer une équipe projet en associant le chargé de mission économie du NPRU, le futur directeur (trice) de la plate-forme emplois et le chargé du développement économique de la Cadema ;

– Assurer le lien avec les entreprises de la zone et veiller à leur association dans les projets d’aménagement et leur implication dans les actions économiques du projet ;

– Être l’interlocuteur privilégié des structures économiques et de l’emploi et animer le partenariat avec Pôle emploi, DIECCTE, chambres consulaires, CRESS, organisations patronales et associations professionnelles.

– Gérer et superviser les actions, mettre en œuvre un tableau de bord et un reporting,

– Assurer le suivi du plan de financement.

– Rendre compte régulièrement de l’avancement des projets auprès des élus (bureau communautaire, commission…).

– Garantir la pérennisation de la démarche OID avec la création opérationnelle de la plateforme emplois autour des trois gisements d’emplois identifiés : les métiers de la sécurité, de l’entretien et de commerciaux.

– Préparer et accompagner avec toutes les parties prenantes la mutation économique de la zone d’activités de Kaweni pour en faire un pôle d’activités tertiaires et commerciales en mobilisant les ressources d’une assistance externe (cf. étude co financée par le CDM et la CDC).

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: A

Filière: Administrative

Cadres d’emplois: Attachés territoriaux

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le samedi 28 novembre 2020 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou. Ou l’adresse email suivante: candidature.drh@mairiedemamoudzou.fr.

Le poste est à pourvoir au 1er décembre 2020.