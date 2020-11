VILLE DE MAMOUDZOU

Le/La DIRECTEUR/TRICE ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, TOURISTIQUE, DES DONNÉES STATISTIQUES, DE L’EMPLOI, L’INSERTION ET DU RECENSEMENT contribue à la définition des orientations de la collectivité et à l’élaboration des politiques de développement territorial notamment l’attractivité, le tourisme, la production statistique, la conduite du recensement de la population, et l’emploi, l’insertion, et la formation professionnelle.

MISSIONS :

– Participation à la définition des orientations stratégiques en matière de développement de l’attractivité, du tourisme, de la production statistique

– Réalisation du recensement annuel de la population en partenariat avec l’Insee

– Développement d’une politique de l’emploi, l’insertion et la formation professionnelle du territoire

– Mise en œuvre des orientations de la collectivité en matière d’observation, de planification et de concertation

– Organisation et supervision des dispositifs et des projets de la collectivité

– Développement et animation des relations partenariales et des réseaux professionnels

– Développement et animation de la contractualisation, des partenariats et des réseaux professionnels

– Organisation et animation de la relation avec la population

– Création d’une banque de compétences du territoire et mise en relation avec les entreprises

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: A

Filière: Administrative/Technique

Cadres d’emplois: Attachés/ Ingénieurs territoriaux

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le samedi 28 novembre 2020 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou.ou à l’adresse email suivante: candidature.drh@mairiedemamoudzou.fr

Le poste est à pourvoir au 1er décembre 2020.