La Ville de Mamoudzou recrute un/une DIRECTEUR (TRICE) GENERAL (E) ADJOINT(E) DES RESSOURCES FONCTIONNELLES.

Le/La directeur (trice) général(e) adjoint(e) des ressources fonctionnelles sera chargé(e) d’organiser d’une manière transversale les différentes missions en lien avec la mairie. Il/Elle assiste et conseille la direction générale des services de la Collectivité. Il/Elle impulse, organise et dirige la mise e, œuvre des plans d’actions en fonction des objectifs définis par la direction générale et/ou les élus. Il/Elle apporte aux élus des arguments stratégiques d’aide à la décision.

MISSIONS :

– Mise en œuvre d’un management stratégique des services

– Animation et pilotage des équipes

– Assistance et conseil à l’administration

– Sécurisation juridique

– Participation à la définition des orientations stratégiques dans ses domaines

– Anticipation sur les évolutions de technologies nécessaires, et évaluation et préconisation de l’investissement en matière de système d’information

– Participation au développement et à l’optimisation des ressources humaines

– Conduite de l’évaluation des résultats et de l’efficacité des moyens mis en œuvre

– Garant d’une bonne tenue des assemblées (Conseils municipaux, différentes commissions)

– Respect du processus décisionnel de la collectivité

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: A

Filière: Administrative/Technique

Cadres d’emplois: Attachés/Ingénieurs territoriaux

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le samedi 28 novembre 2020 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou. ou à l’adresse email suivante: candidature.drh@mairiedemamoudzou.fr

Le poste est à pourvoir au 1er décembre 2020.