PEPITE pour abriter les étudiants qui ont le génie d’entreprendre

Depuis les premières réunions d’étudiants du Centre universitaire de Dembéni en quête de solution pour créer leur entreprise, du chemin a été parcouru avec l’application des mesures nationales.

Grâce à un partenariat entre le CUFR de Mayotte, la CCI, le Conseil départemental, le GIP-FCIP du Rectorat et le Rectorat, un PEPITE a été créé à Mayotte. Mis en place sur le plan national depuis 2014, les 33 Pôles Étudiants Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE) offrent un terrain propice à la réalisation des projets entrepreneuriaux des étudiants et des jeunes diplômés. Le PEPITE a pour mission la sensibilisation à l’entrepreneuriat et l’accompagnement des étudiants-entrepreneurs.

Le lancement des activités de sensibilisation a débuté avec le Creathlon (concours en entrepreneuriat), organisé au CUFR de Mayotte le 16 novembre 2020. « Il a connu un franc succès », nous glissent les organisateurs, en listant les trois projets lauréats :

Prix du Jury “Nafasi Location”: Projet d’agence de location de moto et vélo électriques sur Mamoudzou, ayant pour objectif de minimiser la pollution due aux automobiles et de faciliter les déplacements en ville.

Prix Impact "My couche lavable": Projet permettant d'économiser sur le long terme et de lutter contre la pollution grâce à leurs couches lavables idéales pour les familles nombreuses.

Prix Espoir "Dress by Diila AH": Projet d'atelier de couture et de confection de vêtements sur mesure, unique et authentique.

Le prix du public sera quant à lui remis le 27 novembre au projet qui récoltera le plus de Like sur la page facebook Pépite Mayotte.

Concernant l’accompagnement, un appel à candidature pour le Statut National Étudiant Entrepreneur (SNEE) est lancé pour recruter les premiers étudiants-entrepreneurs du département. Le SNEE permet aux bénéficiaires d’être reconnus, accompagnés, de rejoindre un réseau actif de plus de 8.000 Étudiants- Entrepreneurs, d’accéder à des espaces de coworking et bénéficier d’aides financières. De l’émergence de l’idée à la transformation de l’essai, les PEPITE accompagnent et soutiennent les étudiants et jeunes diplômés porteurs d’un projet de création ou de reprise de structure (entreprise, association, intrapreneuriat…).

Le Créathlon est venu amorcer la campagne de recrutement de la première promotion d’étudiants entrepreneurs de PEPITE Mayotte. En effet, les inscriptions (gratuites) sont maintenant ouvertes jusqu’au 30 novembre an cliquant ici.



Ce statut mis en place par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation permet à chaque étudiant ou jeune diplômé de bénéficier d’un accompagnement spécifique pour mener à bien son projet de création ou reprise d’entreprise (ou d’association) en parallèle de ses études. Toutes les typologies de projets sont les bienvenues, que ce soit au stade de l’idée comme à celui de la mise sur le marché, que ce soit seul ou en équipe.