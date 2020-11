INSEE : Baisse des prix de 0,4% en septembre qui touche tous les secteurs

Tous les grands postes de consommation, produits manufacturés, énergie, services, alimentation, sont en baisse. L’inflation reste malgré tout supérieure au reste de la France sur les douze derniers mois, 1% à Mayotte, alors qu’ils sont stables ailleurs en France.

En octobre, les prix des produits manufacturés se replient de 0,6 %, en raison de la baisse des prix de l’habillement et des chaussures (- 1,8 %). Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 0,6 % à Mayotte, alors qu’ils baissent de 0,1 % en France, hors Mayotte.

Les prix de l’énergie reculent (- 0,7 %) pour le deuxième mois consécutif en octobre, du fait de la baisse des prix du gazole, de l’essence et du pétrole lampant. Sur un an, les prix de l’énergie reculent de 7,7 % à Mayotte et de 7,8 % ailleurs en France.

Dans les services, la baisse des prix en octobre (- 0,4 %) est portée essentiellement par le repli des tarifs du transport aérien. Les prix des transports et communications diminuent de 1,3 %. Sur un an, les prix des services augmentent de 1 % et de 0,4 % en France, hors Mayotte.

Les prix de l’alimentation diminuent de 0,1 % en octobre. Cette baisse s’explique par un recul des prix des boissons alcoolisées (- 1,3 %) et des viandes et volailles (- 0,4 %). Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 3,5 % et de 1,5 % en France, hors Mayotte.

Le prix du tabac est stable en octobre. Sur un an, il augmente de 6,9 %, contre 13,7 % ailleurs en France.